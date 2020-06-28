Новые выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет должны поступить на счета россиян 1 июля — в последний день голосования по Конституции. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин на закрытом совещании. Как пишет 28 июня Znak.com, которому удалось получить видеозапись совещания, оно прошло еще 23 июня.



Топилин говорит, что подготовку к выплатам надо завершить к вечеру 28 июня. В этой работе примут участие федеральное казначейство, а также Сбербанк и ВТБ.



«Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число. Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа [июля]. Какое событие в стране происходит первого числа <...> Мы готовимся к выплате первого числа, по взаимодействию с казначейством и банками. […] Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много. Мы говорим, что платим и платим. Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! Коллеги, всем понятно в регионах? Это не должно в прессе звучать в связке с первым числом. Это просто наша текущая работа, мы должны ее сделать, но это вот как бы такая история», — заявил Топилин.