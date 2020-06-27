Полиция Центрального района в ночь с 26 на 27 июня провела рейд на главной барной улице Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Для 31 человека ночные гуляния закончились в отделе, а четыре бара получили административные протоколы.



Три увеселительных заведения поплатились за продажу алкоголя несовершеннолетним. На владельца четвертого составили протокол из-за нарушения закона о тишине.



Всего на улице Рубинштейна задержали 31 человека. Среди них 25 распивали алкоголь в неположенном месте, четырех доставили в отдел за мелкое хулиганство, а еще двух заподозрили в употреблении запрещенных веществ.