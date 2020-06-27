FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.06.2020 16:12
10
Печать

Полиция крепко взялась за улицу Рубинштейна. Прошлой ночью оттуда доставили в отдел 31 тусовщика

Полиция Центрального района в ночь с 26 на 27 июня провела рейд на главной барной улице Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Для 31 человека ночные гуляния закончились в отделе, а четыре бара получили административные протоколы.

Три увеселительных заведения поплатились за продажу алкоголя несовершеннолетним. На владельца четвертого составили протокол из-за нарушения закона о тишине.

Всего на улице Рубинштейна задержали 31 человека. Среди них 25 распивали алкоголь в неположенном месте, четырех доставили в отдел за мелкое хулиганство, а еще двух заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Такие рейды в полиции Центрального района планируют сделать постоянными.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь с 26 на 27 июня эпицентр ковидно-тусовочной жизни Петербурга сместился с барной магистрали на залив. Пользу профилактических действий полиции оценили жители центра города, которые отметили, что к 01:30 ночи на улице Рубинштейна не осталось и четверти прежних посетителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

🍔 🐷 Нaбрали лишний веc на cамоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БEЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/ndiet
AP-SPb
Нельзя делать такие точечные "рейды". Нужно зачищать ВЕСЬ Центр целиком. И не только от алкашей и нариков, но и от тачек без глушителей, с громко орущей музыкой, от перекрывающих своими перекурами тротуары и прочей швали.
SERGEY111
Откройте наконец по всему городу нормальные кабаки бары и кафешки - и проблем на этой помойке станет реально меньше .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний