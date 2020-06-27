Полиция крепко взялась за улицу Рубинштейна. Прошлой ночью оттуда доставили в отдел 31 тусовщика
Полиция Центрального района в ночь с 26 на 27 июня провела рейд на главной барной улице Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Для 31 человека ночные гуляния закончились в отделе, а четыре бара получили административные протоколы.
Три увеселительных заведения поплатились за продажу алкоголя несовершеннолетним. На владельца четвертого составили протокол из-за нарушения закона о тишине.
Всего на улице Рубинштейна задержали 31 человека. Среди них 25 распивали алкоголь в неположенном месте, четырех доставили в отдел за мелкое хулиганство, а еще двух заподозрили в употреблении запрещенных веществ.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Такие рейды в полиции Центрального района планируют сделать постоянными.
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь с 26 на 27 июня эпицентр ковидно-тусовочной жизни Петербурга сместился с барной магистрали на залив. Пользу профилактических действий полиции оценили жители центра города, которые отметили, что к 01:30 ночи на улице Рубинштейна не осталось и четверти прежних посетителей.