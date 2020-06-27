Уставшие от коронавирусных ограничений петербуржцы продолжают устраивать безмасочные вечеринки на улицах города. Однако теперь, судя по всему, центр тусовочной жизни сместился на берег Финского залива. Жители города в ночь на День молодежи организовали вечеринку «для своих» на пляже «Ласковый» в Курортном районе. Вечеринка продолжалась до 5 утра 27 июня. Судя по фото в соцсетях, ее посетили более 70 человек.

«Едем весело, ведем себя достойно. Если что, вам помогут, — сказано в анонсе мероприятия. — Помните, что рядом будут дети и люди, которые приедут на отдых. Не падайте лицом в песок и, по возможности, не лезьте далеко в воду». Для желающих повеселиться за городом был даже организован трансфер от Марсового поля.

Традиционные шумные гуляния проходили в ночь с 26 на 27 июня и на улице Рубинштейна. Уже к девяти часам на тротуаре было не протолкнуться людям, а на проезжей части встали в пробку автомобили.

По словам очевидцев, в этот раз вечеринка была спокойнее, чем обычно. За поведением отдыхающих и громкостью музыки из их колонок следили сотрудники полиции. Этой ночью заведения не продавали спиртное.

