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27.06.2020 12:02
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Безмасочные ковидные вечеринки в Петербурге продолжаются. Центр тусовочной жизни сместился к заливу

Уставшие от коронавирусных ограничений петербуржцы продолжают устраивать безмасочные вечеринки на улицах города. Однако теперь, судя по всему, центр тусовочной жизни сместился на берег Финского залива. Жители города в ночь на День молодежи организовали вечеринку «для своих» на пляже «Ласковый» в Курортном районе. Вечеринка продолжалась до 5 утра 27 июня. Судя по фото в соцсетях, ее посетили более 70 человек.

«Едем весело, ведем себя достойно. Если что, вам помогут, — сказано в анонсе мероприятия. — Помните, что рядом будут дети и люди, которые приедут на отдых. Не падайте лицом в песок и, по возможности, не лезьте далеко в воду». Для желающих повеселиться за городом был даже организован трансфер от Марсового поля.

Традиционные шумные гуляния проходили в ночь с 26 на 27 июня и на улице Рубинштейна. Уже к девяти часам на тротуаре было не протолкнуться людям, а на проезжей части встали в пробку автомобили.

По словам очевидцев, в этот раз вечеринка была спокойнее, чем обычно. За поведением отдыхающих и громкостью музыки из их колонок следили сотрудники полиции. Этой ночью заведения не продавали спиртное.

«Такая оперативная работа дала результат, к 01:30 ночи на улице не осталось и четверти посетителей», — написал в соцсетях довольный местный житель.

В это время музыка гремела у Медного всадника на Адмиралтейской набережной. Там «причалили» более 10 автомобилей и собралась толпа народу. Петербуржцев столпотворение не удивило, «там каждую ночь такое» — резюмировали они в комментариях к ролику.

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Комментарии (15)

Nerevar
Если честно: то уже задолбали со своими намордниками и коронокашлей. Люди хотят тусануть в хорошую погоду, люд нуждается в релаксе и свободе. Просто в городе и не только развели истерику с этим вирусом. И что? Не жить теперь вообще, сидя дома, как овощ на грядке?
Пусть тусуют, они ж не громят магазины, не жгут покрышки, не переворачивают машины, они культурно отдыхают, веселятся.
Эмодзи
Идиотам все по плечу. Давно пора понять, что они дибилы. И это факт!
Артём Беляев
Пробивают часы десять - и надо винтить это быдло незамедлительно!
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