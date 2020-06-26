Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

Биржевые цены на бензин АИ-95 установили новый рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Об этом днем 26 июня свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).



Цены на АИ-95 с поставкой в европейской части России в пятницу выросли на 1,25% и достигли 57, 943 тыс. рублей за тонну. Объем торгов к этому моменту составил 7 225 тонны, или 418,64 млн рублей.

При этом цены на АИ-92 выросли на 0,32% и составили 50,608 тыс. рублей за тонну, что довольно далеко от максимума мая 2018 года (55,163 тыс. рублей за тонну).