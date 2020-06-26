Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

Биржевые цены на бензин АИ-95 установили новый рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Об этом днем 26 июня свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Цены на АИ-95 с поставкой в европейской части России в пятницу выросли на 1,25% и достигли 57, 943 тыс. рублей за тонну. Объем торгов к этому моменту составил 7 225 тонны, или 418,64 млн рублей.
При этом цены на АИ-92 выросли на 0,32% и составили 50,608 тыс. рублей за тонну, что довольно далеко от максимума мая 2018 года (55,163 тыс. рублей за тонну).
Предыдущие рекордные показатели АИ-95 были поочередно зафиксированы 17 и 18 июня 2020 года. До этого цена топлива поднималась максимально высоко в мае 2018 года, она составила 55,976 тыс. рублей за тонну.
После двух максимальных значений подряд ФАС России запустила проверку обоснованности резкого роста цен на нефтепродукты. Антимонопольщики подозревают сговор на рынке бензина.