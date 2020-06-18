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18.06.2020 08:38
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Стоимость бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Стоимость АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений. По итогам торгов 17 июня, бензин стоит 56,7 тысячи рублей за тонну.

Как отметил Interfax, этот показатель оказался даже выше рекорда кризисного 2018 года. Тогда стоимость за тонну составляла 56,3 тысячи рублей.

Стоимость 95-го бензина безостановочно растет с середины апреля, за это время она подскочила на больше, чем на 50%, с начала лета выросла минимум на 9%.

Как отмечают эксперты, процесс будет продолжаться: этого топлива не хватает на бирже, спрос растёт. Среди факторов, влияющих на цены, специалисты называют снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.

Биржевая цена на бензин восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений, однако объёмы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не достигли необходимых показателей и пока что не могут удовлетворить возрастающий спрос.

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Комментарии (17)

Boris_93*1
Ещё и " комуналка "
alpi
Да, это все похоже что из "второй нефти" пытаются выкачать остатки наличности и терпения.
Barmaley_5e4d0211d3423
2001г. Путин: Мы должны выходить на реальные цены на бензин
литр АИ-92 8.25 руб
2002г. Путин обеспокоен скачком цен на бензин
литр АИ-92 9.85 руб
2004г. Путин против спекулятивных цен на бензин
литр АИ-92 14.4 руб
2005г. Путин недоволен ростом цен на бензин
литр АИ-92 17.1 руб
2006г. Путин Нужно оперативно реагировать и следить за ростом цен на бензин
литр АИ-92 17.45 руб
2007г. Путин хочет снизить акциз на высококачественный бензин
литр АИ-92 19.27 руб
2008г. Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин
литр АИ-92 20.60 руб
2010г. Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие
литр АИ-92 25.00 руб
2011г. Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие цены на бензин
литр АИ-92 27.40 руб
2012г. Путин предложил упразднить транспортный налог. Компенсировать потери от этого шага планируется за счет повышения акцизов на бензин. Транспортный налог так и не отменили
литр АИ- 92 29.27 руб
2013г. Путин попросит 'Роснефть" снизить цены на
литр АИ-92 28.90 руб
2014г. ..
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