Стоимость бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Стоимость АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений. По итогам торгов 17 июня, бензин стоит 56,7 тысячи рублей за тонну.

Как отметил Interfax, этот показатель оказался даже выше рекорда кризисного 2018 года. Тогда стоимость за тонну составляла 56,3 тысячи рублей.

Стоимость 95-го бензина безостановочно растет с середины апреля, за это время она подскочила на больше, чем на 50%, с начала лета выросла минимум на 9%.

Как отмечают эксперты, процесс будет продолжаться: этого топлива не хватает на бирже, спрос растёт. Среди факторов, влияющих на цены, специалисты называют снижение биржевых нормативов и ограничение импорта.