После типографии центр «Э» пришел к советским гражданам в цветочный. СПбГУ снова подкинули работы

Листовки с вопросом о желании видеть на президентском посту действующего лидера до 2036 года, газеты «Правда» и «Труд», плакаты с немного рокерским «СССР жив» отвезли специалистам СПбГУ на экспертизу. Отвечать на вопросы оперативников петербургского центра «Э» пришлось «гражданам СССР».

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, сотрудники приехали в бывший цветочный магазин на набережной Обводного канала, дом 51, накануне около двух часов дня. Помещение, принадлежащее 60-летней Галине Прониной, украшали вымпелы и красные занавески с серпом и молотом. В коробках и на стеллажах нашли то, за чем приехали, — многочисленные листовки, наклейки, плакаты с призывами не дать себя обмануть, категорическим «Нет» и упоминанием фамилии президента Путина. Среди прочего нашлись газеты «Русская революция», «Новый Петербург», «Правда», «Труд», плакаты с напоминанием о том, что «С 7 октября 1977 по Конституции СССР — трудовой день 8 часов», и листовки с надписью «Движение граждан СССР, СССР жив». Количество последних даже не стали считать.



О том, что в помещение на Обводном приехали с обыском, накануне писали те же активисты, которых задержали возле типографии на Коли Томчака несколько дней назад. Сперва в телеграм-каналах они упоминали, что визиту не рады представители движения «За социализм», как оказалось, перепутали не только оппозиционеры.

«Фонтанка» позвонила представителям организации «За новый социализм» в Петербурге, это региональное отделение движения, которое возглавляет отправленный под домашний арест за склонение к массовым беспорядкам Николай Платошкин.

Там ответили, что об обысках ничего не знают, но пару дней назад с центром «Э» все же общались. В телефонном разговоре девушка предлагала личную беседу, звонок прервался на время консультации с адвокатом, после чего представительница борцов с экстремизмом сообщила, что произошло недоразумение и она ошиблась.

Офис на Обводном занимают представители движения «Совет граждан СССР г. Ленинграда и Лен. области», его какой-либо официальной регистрации в открытых базах «Фонтанке» найти не удалось, как и связаться с самими представителями. Своим лидером в соцсетях они называют Т. Хабарову, не упоминая ее имени. После распада СССР женщина с такими ФИО возглавила Большевистскую платформу КПСС.

