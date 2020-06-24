Трое активистов задержаны, а из фирмы в Московском районе изъята уже отпечатанная агитация против поправок к Конституции. Оппозиционерам грозят штрафы и уничтожение их плакатов, за которые они же и заплатили. «Фонтанка» поняла, какие лозунги сегодня являются антиправительственными. Интрига: лингвисты СПбГУ еще не вынесли своего заключения.

По информации нашего издания, к вечеру 23 июня оперативники Центра «Э» закончили оформлять троих задержанных по статье 5.12 Административного кодекса — «Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов». История закончилась в отделе полиции Московского района, куда доставили трех активистов: двух из движения «Бессрочный протест» и одного из «Объединения перевозчиков России». Встретились они с оперативниками незадолго до написания протоколов возле типографии на улице Коли Томчака, где заносили отпечатанную агитацию в свою автомашину.



Легкий осмотр плакатов позволил полицейским зафиксировать ненормальное — на рулонах тысячекратно, а если точно — 2500 раз было нанесено: «Не дай себя обмануть», «НЕТ» и интригующие вопросы «Вечное правление Путина?». Таким образом, тексты были признаны агитацией против поправок в Конституцию и даже против действующей власти Российской Федерации.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Немного досталось и владельцу типографии. Предприниматель был вынужден объяснить, что 22 июня ему на электронную почту поступил заказ, где и были указаны размеры, слова. Предоплата оказалась стопроцентной в сумме 18 тысяч рублей, вот коммерсант честно и оказал услугу. Судя по всему, ему заметили, что прежде, чем что-то печатать, надо бы еще внимательно читать. Скорее всего, сотрудник Центра «Э» подразумевал саму Конституцию.

Что касается трех задержанных, то они и в дежурной части 29-го отдела полиции продолжали упорствовать в своего рода ереси. Дело в том, что все трое отказались что-либо пояснять и даже подписывать, сославшись на статью 51-ю той же Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.

