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24.06.2020 13:35
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Печать

В Петербурге центр «Э» накрыл типографию. Там напечатали тысячи листовок против «Вечного Путина»

Трое активистов задержаны, а из фирмы в Московском районе изъята уже отпечатанная агитация против поправок к Конституции. Оппозиционерам грозят штрафы и уничтожение их плакатов, за которые они же и заплатили. «Фонтанка» поняла, какие лозунги сегодня являются антиправительственными. Интрига: лингвисты СПбГУ еще не вынесли своего заключения.

По информации нашего издания, к вечеру 23 июня оперативники Центра «Э» закончили оформлять троих задержанных по статье 5.12 Административного кодекса — «Изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований закона в период выборов и референдумов». История закончилась в отделе полиции Московского района, куда доставили трех активистов: двух из движения «Бессрочный протест» и одного из «Объединения перевозчиков России». Встретились они с оперативниками незадолго до написания протоколов возле типографии на улице Коли Томчака, где заносили отпечатанную агитацию в свою автомашину.

Легкий осмотр плакатов позволил полицейским зафиксировать ненормальное — на рулонах тысячекратно, а если точно — 2500 раз было нанесено: «Не дай себя обмануть», «НЕТ» и интригующие вопросы «Вечное правление Путина?». Таким образом, тексты были признаны агитацией против поправок в Конституцию и даже против действующей власти Российской Федерации.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Немного досталось и владельцу типографии. Предприниматель был вынужден объяснить, что 22 июня ему на электронную почту поступил заказ, где и были указаны размеры, слова. Предоплата оказалась стопроцентной в сумме 18 тысяч рублей, вот коммерсант честно и оказал услугу. Судя по всему, ему заметили, что прежде, чем что-то печатать, надо бы еще внимательно читать. Скорее всего, сотрудник Центра «Э» подразумевал саму Конституцию.

Что касается трех задержанных, то они и в дежурной части 29-го отдела полиции продолжали упорствовать в своего рода ереси. Дело в том, что все трое отказались что-либо пояснять и даже подписывать, сославшись на статью 51-ю той же Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.

Как бы там ни было, согласно давней процедуре, образцы печатной продукции направлены на лингвистическое исследование в СПбГУ. Там филологи и решат, имеют ли нехорошие признаки написанные мнения о вечности президента.

Если имеют, то, согласно норме нарушения, активистам грозят штрафы от тысячи до полутора тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (39)

krasnonosov
Подождите, но ведь они ничего не нарушили!
Согласно пояснениям самого ЦИК агитация против НЕ ЗАПРЕЩЕНА!
Причем даже в сам день голосования НЕ ЗАПРЕЩЕНА, т.к. это не выборы, и нет никаких дней тишины.
Что за полицейский произвол творится?
22ilves
Т.е. защита еще не обнуленной Конституции - это противозаконно? До 1.07 еще почти неделя. Конституция действует в том виде, в каком она есть на данный момент. Где четко прописано и про сроки и про сменяемость.
260618921
Действия полиции незаконны. Ругать Президента не возбраняется, тем более, что он это заслужил плохой работой. Он чиновник, а не священный вождь, а мы не покорные папуасы, которым возбраняется... Причём здесь лингвисты то? Это его "вечность" незаконна. Это ж надо сам себя родил, придумав "обнуление"! Такого в истории ещё не было!
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