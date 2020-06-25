Петербургские предприниматели подали 120 заявок на упрощенные летние кафе в первый день их приема

Комитет имущественных отношений (КИО) 25 июня начал прием заявок на размещение летних кафе в упрощенном порядке. К вечеру в ведомство поступило 120 обращений, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. Они будут рассмотрены в течение пяти дней.

начал прием заявок на размещение летних кафе в упрощенном порядке. К вечеру в ведомство поступило 120 обращений, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. Они будут рассмотрены в течение пяти дней.



Постановление о возобновлении работы «сезонного общепита» губернатор Александр Беглов также подписал 25 июня.