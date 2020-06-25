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25.06.2020 21:08
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Петербургские предприниматели подали 120 заявок на упрощенные летние кафе в первый день их приема

Комитет имущественных отношений (КИО) 25 июня начал прием заявок на размещение летних кафе в упрощенном порядке. К вечеру в ведомство поступило 120 обращений, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. Они будут рассмотрены в течение пяти дней.

начал прием заявок на размещение летних кафе в упрощенном порядке. К вечеру в ведомство поступило 120 обращений, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. Они будут рассмотрены в течение пяти дней.

Постановление о возобновлении работы «сезонного общепита» губернатор Александр Беглов также подписал 25 июня.

С 29 июня смогут начать работу два типа заведений. Первые - классические летние кафе, владельцы которых ранее заключили со Смольным договор размещения нестационарного торгового объекта. Это могут быть как отдельные площадки, так и веранды при стационарных ресторанах. Всего их в городе около 600. Вторые — это так называемые «упрощенные» летние кафе, то есть выносные столы и столики, для которых достаточно получить простое разрешение. Это новый механизм, введенный из-за пандемии коронавируса.

Порядок упрощенного согласования опубликован на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

© Фонтанка.Ру

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