Разочарованную в семейной жизни петербурженку успели вытащить из воды в Рыбацком. Ее спасителем стал сержант полиции
Разочарованную в семейной жизни девушку в последний момент успели вытащить из воды в Рыбацком. Не найдя способов наладить отношения с супругом, она решила отдаться на волю течения.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, примерно в час ночи в дежурной части 45-го отдела полиции Невского района Петербурга раздался звонок. На другом конце трубки встревоженным голосом говорил мужчина. Он рассказал, что поссорился с женой, после чего она что-то выпила и заявила, что намерена все это прекратить.
Полицейские незамедлительно выехали на поиски девушки. В Неве напротив одного из храмов ее нашли стоящей в воде по грудь. Еще один шаг — и бурным течением ее бы унесло дальше по руслу.
Спасать молодую горожанку, не задумываясь, отправился сержант полиции Соколов. Он вытащил ее на берег и вызвал скорую помощь. Продрогшую и растерянную девушку отвезли в больницу.