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25.06.2020 11:29
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Разочарованную в семейной жизни петербурженку успели вытащить из воды в Рыбацком. Ее спасителем стал сержант полиции

Разочарованную в семейной жизни девушку в последний момент успели вытащить из воды в Рыбацком. Не найдя способов наладить отношения с супругом, она решила отдаться на волю течения.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, примерно в час ночи в дежурной части 45-го отдела полиции Невского района Петербурга раздался звонок. На другом конце трубки встревоженным голосом говорил мужчина. Он рассказал, что поссорился с женой, после чего она что-то выпила и заявила, что намерена все это прекратить.

Полицейские незамедлительно выехали на поиски девушки. В Неве напротив одного из храмов ее нашли стоящей в воде по грудь. Еще один шаг — и бурным течением ее бы унесло дальше по руслу.

Спасать молодую горожанку, не задумываясь, отправился сержант полиции Соколов. Он вытащил ее на берег и вызвал скорую помощь. Продрогшую и растерянную девушку отвезли в больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Mafioza
С таким мужем,который жену ночью в истерике искать не пошел,не удивительно что топится полезла.Хотя,дура конечно.
Лучше и правда,к сержанту приглядись)
Obseerv
Интересно - он её спасал, будучи в маске и перчатках, или с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра?
По теме: всё хорошо, что хорошо кончается!
260488191
Теперь он просто обязан жениться)
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