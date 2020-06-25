Разочарованную в семейной жизни петербурженку успели вытащить из воды в Рыбацком. Ее спасителем стал сержант полиции

Разочарованную в семейной жизни девушку в последний момент успели вытащить из воды в Рыбацком. Не найдя способов наладить отношения с супругом, она решила отдаться на волю течения.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июня, примерно в час ночи в дежурной части 45-го отдела полиции Невского района Петербурга раздался звонок. На другом конце трубки встревоженным голосом говорил мужчина. Он рассказал, что поссорился с женой, после чего она что-то выпила и заявила, что намерена все это прекратить.

