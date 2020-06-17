Медсестру из Ленэкспо оштрафовали на 15 тысяч за расстегнутую молнию в день приезда губернатора. Читатель «Фонтанки» готов оплатить половину

О медсестре приемного отделения Ленэкспо рассказала «Фонтанка». Девушку застали на рабочем месте с расстегнутой молнией комбинезона, снятым капюшоном и без защитных очков. Случилось это 15 мая, в день приезда Беглова и главного санврача города Наталии Башкетовой.

«Назначено наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей, — сообщила 17 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. — Муравьева вину признала».

Василеостровский районный суд Петербурга признал виновной 20-летнюю медсестру временного госпиталя Ленэкспо Анастасию Муравьеву за «неуставной» вид в день приезда губернатора Александра Беглова.

Роспотребнадзор обвинил медсестру в нарушении инструкции, утвержденной главврачом ГВВ Максимом Кабановым. В документе написано, что медсестра должна быть «образцом дисциплинированности, чистоты и опрятности». На нее составили протокол по статье 6.3 КоАП.

В Ленэкспо работает персонал Госпиталя для ветеранов войн. Анастасия Муравьева устроилась на работу медсестрой за месяц до высокой инспекции. Ее должностной оклад составляет 28 тысяч рублей.

Незадолго до судебного заседания в редакцию «Фонтанки» написал читатель. Он готов оплатить половину штрафа Муравьевой.

*за полчаса от выхода этой новости желающих помочь медсестре среди читателей "Фонтанки" нашлись десятки.