На сотрудницу фонда «Антон тут рядом» напали в Выборгском районе Петербурга. Об этом 13 июня в социальной сети Facebook сообщила его создатель Любовь Аркус.

По ee словам, 22-летняя Наталья Алексеева вместе с подопечной Мадиной возвращалась с прогулки в арендуемую организацией квартиру на проспекте Энгельса. Одной из жительниц дома показалось, что инвалидным креслом она поцарапала ей дверь. «Она стала кричать на весь дом. На ее крик выбежал сосед с первого этажа. Наташа стала писать сообщение другим сотрудникам, потому что испугалась. Мадина плакала. Тогда сосед со всего маху ударил Наташу в переносицу, разбил очки», — описала инцидент Аркус.

Девушка, по ее словам, попыталась дать соседу сдачи, на что тот «очень обрадовался, пообещал, что теперь уж точно засудит всю нашу компанию». Создатель фонда также сообщила, что после случившегося его сотрудники обратились в полицию. «В отделении послали "снять побои". Затем сказали, что рассмотрение займет 30 дней, и, скорее всего, дело будет квалифицированно, как "бытовая ссора"», — добавила Аркус.

Как рассказали «Фонтанке» представители «Антон тут рядом» в Петербурге, пострадавшей нашли замену и отправили отдыхать домой, а ставшую свидетельницей конфликта подопечную фонда успокоили и напоили сладким чаем.

Инцидент произошел в парадной жилого дома на проспекте Энгельса, в котором уже пять лет организация арендует квартиру для реабилитации подопечных, а с началом пандемии коронавируса использует в качестве площадки в рамках акции «Эвакуация», реализуемой совместно с фондами «Перспективы» и «Гаоорди». Последняя предполагает временное переселение входящих в группу риска постояльцев интернатов в более безопасные для проживания места.

