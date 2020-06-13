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13.06.2020 15:22
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В Китае на скоростном шоссе рванула цистерна. На трассе горят автомобили, взрывной волной снесло дома в окрестностях

Фото: скриншот видео

Автоцистерна с горючим веществом взорвалась на ходу на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян. Погибли минимум четыре человека, не менее пятидесяти пострадали, сообщает 13 июня Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Какое именно вещество взорвалось и что стало причиной ЧП, пока не известно.

По информации телеканала, куски цистерны пролетели несколько сотен метров. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что разрушила некоторые здания в расположенном рядом с шоссе поселке Даси. Под завалами могут быть люди. От взрыва также загорелись автомобили на шоссе.

На место прибывают пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Фото: скриншот видео

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Комментарии (6)

Zizipop
а если глянуть на ютьюбе то видно что видео с грузовиком старое от 18 года, и из италии, проверять надо инфу то
Zizipop
Кстати на видео видно, что бензовоз въехал впереди стоящий грузовик и именно он сперва так сильно загорелся, а потом уже рванула цистерна.
Alex000
Где разольют, где бахнут. Братья навек (с)
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