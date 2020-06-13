В Китае на скоростном шоссе рванула цистерна. На трассе горят автомобили, взрывной волной снесло дома в окрестностях
Автоцистерна с горючим веществом взорвалась на ходу на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян. Погибли минимум четыре человека, не менее пятидесяти пострадали, сообщает 13 июня Центральное телевидение Китая.
ЧП произошло в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). Какое именно вещество взорвалось и что стало причиной ЧП, пока не известно.
#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII— Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020
По информации телеканала, куски цистерны пролетели несколько сотен метров. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что разрушила некоторые здания в расположенном рядом с шоссе поселке Даси. Под завалами могут быть люди. От взрыва также загорелись автомобили на шоссе.
На место прибывают пожарные, спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.