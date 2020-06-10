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10.06.2020 22:00
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Отсрочка за отсрочку. Смольный разрешит временно не платить налоги бизнесу, который даст льготы своим арендаторами

Смольный даст отсрочку по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц организациям или индивидуальным предпринимателям, предоставившим отсрочку платы своим арендаторам из сферы торговли. Как сообщает 10 июня пресс-служба Смольного, такое постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Собственникам гостиниц и санаториев тоже продлят срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу: за первый квартал 2020 года – на 6 месяцев и за второй квартал 2020 года – на 4 месяца. Условием также будет заключение с арендаторами дополнительных соглашений, по которым им дадут отсрочку или скидку по аренде не менее чем в половину ежемесячной арендной платы.

Перечни получателей льготы сформируют комитет по промышленной политике, инновациям и торговле и комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Смольный пообещал дать бизнесу отсрочку по налогам в обмен на скидки для арендаторов Смольный пообещал еще в начале мая. Ранее сообщалось, что воспользоваться этой мерой поддержки смогут более 10 тысяч предпринимателей.

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