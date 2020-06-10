Команда Навального после катастрофы в Норильске присмотрелась к недвижимости семьи главы Росприроднадзора. Нашли сотни миллионов

Семье главы Росприроднадзора Натальи Радионовой принадлежит элитная недвижимость в центре Москвы и в Ницце. Судя по стоимости жилплощади, они владеют «квадратами» более чем на 700 млн рублей.



Такие выводы следуют из расследования, которое 10 июня опубликовал оппозиционер Алексей Навальный. Жилплощадь на Цветном бульваре, судя по выпискам из Росреестра, принадлежит родителям высокопоставленной чиновницы, сами они пенсионеры. Также на фирму, которой владеет чета, зарегистрирована квартира в Ницце стоимостью полмиллиона евро. Как ранее писала «Новая газета», на Лазурный берег Радионова за последние четыре года летала 40 раз. Загородный дом и еще две квартиры в Москве в общей сложности, по оценкам авторов ролика на основе сайтов по продаже недвижимости, тянут на 720 млн рублей. Декларация Радионовой за 2017 год показывает доход в 400 тысяч ежемесячно и квартиру 60 кв. м.