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05.06.2020 18:45
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Смольный: Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге заболел, есть задержки на вызовах

Сотрудники скорой помощи болеют, а в городе в связи с этим пациентам иногда приходится ждать больше, чем прописано в нормативах, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева

«Безусловно, вызовов с ОРВИ и, в том числе, подозрением на ковид намного больше. Если в прошлом году пациент с высокой температурой, как правило, оставался на месте, то теперь это, как правило, госпитализация или направление в центр КТ. Эти вызовы длительные. Задержки есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют», — заявила чиновница в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 июня.

Тем не менее случаи, когда приходилось ждать скорую по несколько дней, ей неизвестны.

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Комментарии (6)

dragvs
Уголовные дела будут?
260965961
Да толку от этой "скорой помощи" ещё в доковидные времена было ноль. В 2015 г. городская скорая час! бросала трубку на мою просьбу о помощи по хирургической травме подвздошно-поясничной мышцы. Затем передала вызов поликлинической скорой, которая приехала через 3 часа, и врач которой с порога мне заявил, что, поскольку я жалуюсь, никто мне оказывать помощь медицинскую не будет.
AceMentura
Смольный: Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге заболел, есть задержки на вызовах.

Иными словами (главы городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец): "вышли на плато".
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