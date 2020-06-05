Смольный: Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге заболел, есть задержки на вызовах.

Сотрудники скорой помощи болеют, а в городе в связи с этим пациентам иногда приходится ждать больше, чем прописано в нормативах, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева



«Безусловно, вызовов с ОРВИ и, в том числе, подозрением на ковид намного больше. Если в прошлом году пациент с высокой температурой, как правило, оставался на месте, то теперь это, как правило, госпитализация или направление в центр КТ. Эти вызовы длительные. Задержки есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют», — заявила чиновница в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 июня.