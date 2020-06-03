США готовят новые санкции против «Северного потока 2». На этот раз под ударом страховщики

Автор санкций против «Северного потока 2», из-за которых европейские подрядчки отказались от строительства газопровода, планирует новые ограничения. Как пишет 3 июня Bloomberg, сенатор-республиканец Тед Круз уже подготовил пакет санкций против компаний, страхующих суда-трубоукладчики.



В черновом варианте законопроекта, с которым ознакомилось издание, сообщается, что все ранее введенные против газопровода ограничения будут распространяться на страховщиков. Кроме того, сенатор предлагает санкции и против компаний, которые «обеспечивают услуги и помещения для работ по модернизации судов», которые строят «Северный поток 2». Например, нельзя будет устанавливать на такие суда сварочное оборудование или аппаратуру для водолазных работ.

