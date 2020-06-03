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03.06.2020 22:02
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США готовят новые санкции против «Северного потока 2». На этот раз под ударом страховщики

Автор санкций против «Северного потока 2», из-за которых европейские подрядчки отказались от строительства газопровода, планирует новые ограничения. Как пишет 3 июня Bloomberg, сенатор-республиканец Тед Круз уже подготовил пакет санкций против компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

В черновом варианте законопроекта, с которым ознакомилось издание, сообщается, что все ранее введенные против газопровода ограничения будут распространяться на страховщиков. Кроме того, сенатор предлагает санкции и против компаний, которые «обеспечивают услуги и помещения для работ по модернизации судов», которые строят «Северный поток 2». Например, нельзя будет устанавливать на такие суда сварочное оборудование или аппаратуру для водолазных работ.

В пояснительной записке к законопроекту Тед Круз уточняет, что цель документа — ввести «сокрушительные американские санкции против каждого, кто участвует в строительстве газопровода».

Напомним, европейские подрядчики отказались достраивать «Северный поток 2» после введения американских санкций. В «Газпроме» заявили о том, что проект будет завершен российской стороной и уже готов на 94%.

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Комментарии (4)

#rakomvlast’
...а наши чинуши в больших кабинетах как всегда промолчат, утрутся, и будут дальше пилить российский бюджет, ибо, перечить Штатам для них - это похоронить всю свою зарубежную недвижимость и наворованные счета. Молодцы америкосы, знают, на какую мозоль давить
Агроном аэродрома
Хм.. А зачем суверенные российские суда страхуются в иностранных страховых? Не понимаю..
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