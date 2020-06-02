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02.06.2020 23:49
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В Москве за сутки умер ещё 61 человек с коронавирусом

Список умерших с подтверждённой коронавирусной инфекцией за сутки в Москве пополнился ещё 61 именем. Такие данные вечером 2 июня приводит оперштаб. Общее число умерших в столице возросло до 2685 человек

Утром сообщалось о том, что за сутки в Москве выявили 2286 новых случаев коронавируса, при этом почти половину врачи диагностировали у людей младше 45 лет. Всего в столице с начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 185374 человек. Горожане независимо от возраста должны соблюдать режим самоизоляции включительно до 14 июня.

2 июня Петербург вошёл в тройку лидеров по приросту заболевших. Официальная цифра – плюс 376 человек. Статистику смертей за сутки пополнили десять новых имён.

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