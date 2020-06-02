Комиссия по изучению летальных исходов признала коронавирусными ещё десять смертей в Петербурге

Ещё 10 смертей пополнили коронавирусную статистику в Петербурге. Об этом 2 июня сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Северной столице достигло 223 человек.

Согласно обновленной статистике, выздоровели еще 260 горожан. Всего с начала эпидемии поправились 6 008 жителей Петербурга.

В городе за сутки выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19, а общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 16 689. В России количество носителей инфекции стремится к 425 тысячам.