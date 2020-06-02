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02.06.2020 13:42
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Банк России официально опустил доллар ниже 69 рублей

2 июня Банк России установил на завтрашний день официальный курс доллара на уровне 68,9831 рубля, что на 72,8 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 85,9 копейки, до 76,7782 рубля.

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Комментарии (6)

f0ntan
Банк России опустил доллар в свободное плпвание
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261782811
Это что за опускание доллара . Мы так не договаривались . Я ещё свои по 79 не отбил . Хватит прикалываться .
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