Банк России официально опустил доллар ниже 69 рублей

2 июня Банк России установил на завтрашний день официальный курс доллара на уровне 68,9831 рубля, что на 72,8 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 85,9 копейки, до 76,7782 рубля.
2 июня Банк России установил на завтрашний день официальный курс доллара на уровне 68,9831 рубля, что на 72,8 копейки ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 85,9 копейки, до 76,7782 рубля.
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