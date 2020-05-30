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30.05.2020 10:17
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Под Петергофом под колеса попали двое. Виновник смертельного ДТП поторопился скрыться

Один человек погиб после столкновения с неизвестной машиной в Петродворцовом районе Петербурга ночью 30 мая. Его друг в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла в час ночи в Канатном переулке. Пока что неизвестны ни марка машины, ни данные водителя, ни даже личности сбитых молодых людей. На вид обоим около 25 лет. Один из них скончался на месте, второй в больнице в тяжелом состоянии.

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