BestDoctor, «Страдающее средневековье» и Моргенштерн. Forbes назвал имена 30 перспективных молодых россиян

Совладельцы медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин, а также программный директор сервиса Skillbox Игорь Коропов вошли в рейтинг топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «предпринимательство» по версии

Forbes.

В традиционном рейтинге журнала будут представлены 30 персон в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. Жюри отобрало по три победителя в каждой из номинаций. При этом помимо возраста учитывалось признание человека в профессиональном сообществе, известность в России и за рубежом.