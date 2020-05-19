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19.05.2020 13:01
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BestDoctor, «Страдающее средневековье» и Моргенштерн. Forbes назвал имена 30 перспективных молодых россиян

Совладельцы медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич, сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин, а также программный директор сервиса Skillbox Игорь Коропов вошли в рейтинг топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «предпринимательство» по версии

Forbes.

В традиционном рейтинге журнала будут представлены 30 персон в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. Жюри отобрало по три победителя в каждой из номинаций. При этом помимо возраста учитывалось признание человека в профессиональном сообществе, известность в России и за рубежом.

В категории «финансы и инвестиции» победителями стали руководитель управления анализа кредитных рисков «Тинькофф Банка» Анна Казакова, инвестиционный директор private equity фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов и инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

В топ-3 молодых специалистов в области управления оказались коммерческий директор «Яндекса» Дмитрий Качмар, гендиректор Sports.ru Марк Тен и исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин.

Категорию «социальные практики» в рейтинге представили создательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов и программист-разработчик сервисов для людей с ограниченными возможностями Иван Бакаидо.

Также в номинации «новые медиа» эксперты выделили стендап-комика Нурлана Сабурова, авторов телеграм-канала «Антиглянец» Юлию Пош и Татьяну Столяр и создателей паблика «Страдающее Средневековье» Юрия Сапрыкина и Константина Мефтахудинова. Среди молодых музыкантов в рейтинг попали рэпер Алишер Моргенштерн, певицы Катя Кищук и Manizha.

В номинации «искусство» жюри отметило актрису Василису Перелыгину («Дылда»), композитора Соню Белоусову (саундтрек к прошлогоднему сериалу Netflix «Ведьмак») и художницу Екатерину Муромцеву (лауреат программы Present Continuous фонда V–A–C Леонида Михельсона и Музея современного искусства Антверпена).

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