«Мы готовы направить в Россию медицинские изделия для борьбы с коронавирусом». Иран заявил о готовности помочь России справиться с COVID-19

«Иран благодарит РФ за то, что российское правительство оказало нам помощь, отправив тест-системы для диагностики коронавируса. Между нашими ведомствами идет обмен опытом, были налажены очень хорошие контакты, президенты наших стран дважды провели телефонные переговоры, были телефонные разговоры между министрами иностранных дел, по парламентской линии», — цитирует агентство «РИА Новости» заявление иранского дипломата.

Власти Исламской Республики Иран готовы оказать помощь России в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Помогать Москве Тегеран готов «медицинскими изделиями».

«Мы направили официальную ноту РФ о том, что мы готовы направить в Россию медицинские изделия для борьбы с коронавирусом. Наши контакты очень хорошие», — добавил посол, отметив, что в списке значатся 14 позиций.

Что конкретно готов поставлять Иран в Россию, не раскрывается.

Ранее Россия сама направляла помощь для борьбы с пандемией в США, Сербию и Италию. Глава Минобороны Италии поблагодарил РФ за помощь. В Америку отправляли медицинское оборудование. После этого американский лидер Дональд Трамп дважды заявлял о готовности помочь России. В апреле президент США был готов помогать с аппаратами ИВЛ, а в начале мая «партией медицинского оборудования».