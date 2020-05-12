Эргашев: Петербург пока не прошёл пик коронавируса

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной и речи о снижении заболеваемости не идет.



«К сожалению, пик пока не пройден. Заболевает очень много жителей Петербурга. В связи с этим я настоятельно прошу выполнять постановление губернатора и носить перчатки и маски. Это обязательно для того, чтобы нам победить коронавирусную инфекцию», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 мая.

Напомним, что в Петербурге за 20 дней апреля умерли 340 пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19.