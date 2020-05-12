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12.05.2020 19:01
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Эргашев: Петербург пока не прошёл пик коронавируса

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной и речи о снижении заболеваемости не идет.

«К сожалению, пик пока не пройден. Заболевает очень много жителей Петербурга. В связи с этим я настоятельно прошу выполнять постановление губернатора и носить перчатки и маски. Это обязательно для того, чтобы нам победить коронавирусную инфекцию», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 мая.

Напомним, что в Петербурге за 20 дней апреля умерли 340 пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19.

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Комментарии (7)

Евгений Полянский
удалите весь яндексовский хлам со смартфона и выключите геоданные, и в питере будет 5-и бальная самоизоляция.
Гость
Тогда почему открылись Арбитражные суды, если так все плохо! Что за двойные стандарты!!!
129958588
Хотели сделать"как лучше,а сделали как всегда.Грязные перчатки,которые будут люди надевать каждый день,увеличат заболеваемость и заодно зацепят,например,ротовирус.Так что поздравляю,с началом провалившегося бизнеса!
Кто интересно будет покупать маски и перчатки?Если человек сейчас за квартиру не может заплатить .то захватит с собой грязные перчатки....И мыть их не сможет.что бы не испортить и надеть в следующий раз.
Глупо было бы строить бизнес на людях,которым задерживают и не платят зарплату.А выплата пособия-1500 руб.На два комплекта защиты хватит!.
В Канаде людям выплачивают пособие,кстати.и на него люди живут.Даже работу не ищут!
Выдавайте перчатки и маски бесплатно!не экономьте на спичках!
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