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10.05.2020 13:11
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Плющенко ответил на претензии хореографа Тутберидзе: Бедолага, что ты куришь?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко отреагировал на заявление хореографа Алексея Железнякова из группы Этери Тутберидзе по поводу ухода к Плющенко Александры Трусовой. Свои комментарии Евгений оставил в сториз «Инстаграма».

«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — прокомментировал Плющенко слова Железнякова о том, что тот отписался от инстаграма Трусовой.

Фото: скриншот с сайта instagram.com
Фото: скриншот с сайта instagram.com
Фото: скриншот с сайта instagram.com

Но самое жесткое высказывание досталось хореографу за его реплику о многочисленных предложениях из-за рубежа на очень хороших условиях.

«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» — прокомментировал Плющенко.

Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушли также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

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Комментарии (7)

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Константа
Елки, футболисты закончились, теперь фигуристы начались ;)
Гражданкa
очень неприятный шлейф скандалов и яда, который Евгений выливает на оппонентов... возможно даже, что он прав, но побеждать мужчине имхо нужно не языком, а делами и добрым отношением с людьми... если однажды он окажется вдруг не победителем, а слабым - много ли будет тех, кто подаст руку помощи?
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