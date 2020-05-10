«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — прокомментировал Плющенко слова Железнякова о том, что тот отписался от инстаграма Трусовой.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко отреагировал на заявление хореографа Алексея Железнякова из группы Этери Тутберидзе по поводу ухода к Плющенко Александры Трусовой. Свои комментарии Евгений оставил в сториз «Инстаграма».

Но самое жесткое высказывание досталось хореографу за его реплику о многочисленных предложениях из-за рубежа на очень хороших условиях.



«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» — прокомментировал Плющенко.



Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушли также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

