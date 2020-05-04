Контейнер для грузов, чувствительных к температурам, заметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин рядом с моргом Покровской больницы в Петербурге. Об этом врач 4 мая написал в своём аккаунте в Instagram.

Как подтвердили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, Покровская больница попала в список восьми медучреждений, которые получили дополнительные мобильные холодильные установки для временного хранения тел умерших пациентов. В четверг стало известно, что аналогичные контейнеры появились у Второй городской больницы и Госпиталя для ветеранов войн.