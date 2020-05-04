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04.05.2020 17:43
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Перед Покровской больницей установили морской контейнер-рефрижератор для умерших от коронавируса

Контейнер для грузов, чувствительных к температурам, заметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин рядом с моргом Покровской больницы в Петербурге. Об этом врач 4 мая написал в своём аккаунте в Instagram.

Как подтвердили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, Покровская больница попала в список восьми медучреждений, которые получили дополнительные мобильные холодильные установки для временного хранения тел умерших пациентов. В четверг стало известно, что аналогичные контейнеры появились у Второй городской больницы и Госпиталя для ветеранов войн.

Рефрижератор на Большом проспекте Васильевского с логотипом оператора морских контейнерных перевозок рассчитан на максимальную массу брутто в 30 480 кг.

Покровскую больницу перепрофилировали под пациентов с пневмониями в начале апреля. Практически сразу медики записали коллективное видеообращение, жалуясь на нехватку средств индивидуальной защиты. Вскоре у сотрудников диагностировали коронавирус. Среди заболевших оказался в том числе реаниматолог Сергей Саяпин, который обвинил в своём заражении главврача.

На прошлой неделе петербуржцы привыкали к пробкам из машин скорой помощи, которые выстраивались перед клиникой. В Смольном объяснили, что система здравоохранения в Петербурге перегружена из-за наплыва пациентов с коронавирусом.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

22ilves
Два соседних города. Через речку друг от друга. Шведская Хаапаранда (все открыто, школы работают) и финский Торнио (общепит закрыт, школы на карантине). В Хаапаранде эпидемиологическая ситуация ЛУЧШЕ, чем в Торнио. Только что выступал по в новостях финский врач, работающий в Хаапаранде. Сказал что в шанс подцепить корону для него в финском Торнио намного выше, чем в шведской Хаапаранде.
aborigenSPB
До тех дебилов, которые ратуют за "свободу попугаям", серьёзность ситуации дойдёт только после того, как они увидят горы трупов прямо на улице.
А так, привезли рефрижераторы - ничего не видно, значит что-то скрывают от их птичьих мозгов.
Αнатолий Κононов
Слушайте, надо усатого предводителя позвать на презентацию контейнера, он же любит pr и ленточки . И потом у него такой модный прикид противовирусный....просим на манеж, маэстро!
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