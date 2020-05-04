Перед Покровской больницей установили морской контейнер-рефрижератор для умерших от коронавируса
Контейнер для грузов, чувствительных к температурам, заметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин рядом с моргом Покровской больницы в Петербурге. Об этом врач 4 мая написал в своём аккаунте в Instagram.
Как подтвердили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, Покровская больница попала в список восьми медучреждений, которые получили дополнительные мобильные холодильные установки для временного хранения тел умерших пациентов. В четверг стало известно, что аналогичные контейнеры появились у Второй городской больницы и Госпиталя для ветеранов войн.
Рефрижератор на Большом проспекте Васильевского с логотипом оператора морских контейнерных перевозок рассчитан на максимальную массу брутто в 30 480 кг.
Покровскую больницу перепрофилировали под пациентов с пневмониями в начале апреля. Практически сразу медики записали коллективное видеообращение, жалуясь на нехватку средств индивидуальной защиты. Вскоре у сотрудников диагностировали коронавирус. Среди заболевших оказался в том числе реаниматолог Сергей Саяпин, который обвинил в своём заражении главврача.
На прошлой неделе петербуржцы привыкали к пробкам из машин скорой помощи, которые выстраивались перед клиникой. В Смольном объяснили, что система здравоохранения в Петербурге перегружена из-за наплыва пациентов с коронавирусом.