Читатели «Фонтанки» сообщили, что у морга Второй городской больницы в Учебном переулке установили рефрижераторный контейнер. Аналогичное сообщение о «дополнительной емкости» пришло и из Госпиталя для ветеранов войн на Народной. В комздраве 30 апреля нашему изданию подтвердили, что их в городе уже восемь штук.

«В Санкт-Петербурге на сегодняшний день имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций. Вместе с тем комитетом по здравоохранению совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга прорабатывалась возможность размещения на территории медицинских учреждений мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения либо кремации. Большинство таких установок пока не используется», — рассказали в ведомстве.

Использование холодильных установок в условиях пандемии — распространенная практика. В Нью-Йорке, например, на улицы еще в марте вывели прицепы-рефрижераторы. С начала вспышки коронавируса в городе скончалось более 18 тысяч человек. Сфера ритуальных услуг города колоссально перегружена, и умерших физически не успевают хоронить или кремировать.



В Петербурге речи о таком количестве погибших нет. По официальным данным на 30 апреля, в городе коронавирусом заболели 4062 человека, из которых 770 выздоровели и 31 человек скончался.