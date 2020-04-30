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30.04.2020 18:18
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В Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса. Установлены уже восемь штук

Читатели «Фонтанки» сообщили, что у морга Второй городской больницы в Учебном переулке установили рефрижераторный контейнер. Аналогичное сообщение о «дополнительной емкости» пришло и из Госпиталя для ветеранов войн на Народной. В комздраве 30 апреля нашему изданию подтвердили, что их в городе уже восемь штук.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

«В Санкт-Петербурге на сегодняшний день имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций. Вместе с тем комитетом по здравоохранению совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга прорабатывалась возможность размещения на территории медицинских учреждений мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения либо кремации. Большинство таких установок пока не используется», — рассказали в ведомстве.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн<br><br>автор фото&nbsp; Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн

автор фото  Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн<br><br>автор фото&nbsp; Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн

автор фото  Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн<br><br>автор фото&nbsp; Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Народная, 21, госпиталь ветеранов войн

автор фото  Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Народная, 21, госпиталь ветеранов войн

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Использование холодильных установок в условиях пандемии — распространенная практика. В Нью-Йорке, например, на улицы еще в марте вывели прицепы-рефрижераторы. С начала вспышки коронавируса в городе скончалось более 18 тысяч человек. Сфера ритуальных услуг города колоссально перегружена, и умерших физически не успевают хоронить или кремировать.

В Петербурге речи о таком количестве погибших нет. По официальным данным на 30 апреля, в городе коронавирусом заболели 4062 человека, из которых 770 выздоровели и 31 человек скончался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

dragvs
Вполне логично
Valer_Kulik
Рефрижератор как примета выхода на пальто.
nuga
Умерших от короны на сегодня на всю страну -1 тыс человек,какие рефрижераторы? Скорее всего общая смертность от других диагнозов высокая,ведь людям отказывают в плановом лечении,операциях,с онкологией что то творится. Нужно смотреть стату смертности общую по РФ за два месяца
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