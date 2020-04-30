Петербургу — «двойка». Индекс самоизоляции упал до нового минимума
В последний рабочий день апреля, 30 числа, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в очередной раз пробил дно, опустившись днём до 2 баллов. Последний раз 2 балла в нашем городе были 27 марта (тогда суточный индекс составил 1,1 балла).
По данным на 14:20, Петербург находится на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников. Первая, как обычно, Москва, но и там индекс теперь опускается ниже «тройки».
Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла, столько же, сколько и накануне (28 апреля).
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.