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30.04.2020 14:42
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Петербургу — «двойка». Индекс самоизоляции упал до нового минимума

В последний рабочий день апреля, 30 числа, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в очередной раз пробил дно, опустившись днём до 2 баллов. Последний раз 2 балла в нашем городе были 27 марта (тогда суточный индекс составил 1,1 балла).

По данным на 14:20, Петербург находится на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников. Первая, как обычно, Москва, но и там индекс теперь опускается ниже «тройки».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,4 балла, столько же, сколько и накануне (28 апреля).

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (7)

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Cashmare
Дык у шашлыманов ломка, рванули водку с мясом скупать, свербит же
Александр Н
Опять этот фальшивый яндексовский индекс мелькает...
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