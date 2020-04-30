В последний рабочий день апреля, 30 числа, индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в очередной раз пробил дно, опустившись днём до 2 баллов. Последний раз 2 балла в нашем городе были 27 марта (тогда суточный индекс составил 1,1 балла).

По данным на 14:20, Петербург находится на седьмом месте в рейтинге городов-миллионников. Первая, как обычно, Москва, но и там индекс теперь опускается ниже «тройки».