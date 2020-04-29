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29.04.2020 10:57
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В России — рекордное количество смертей за сутки. В Петербурге умерли еще двое

За сутки в России зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом — 108. Как сообщили 29 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, за весь период погибли уже 972 человека.

В Петербурге за сутки стало известно о смерти еще двоих человек. Таким образом, общее количество умерших в Северной столице — 29. Выздоровели 708 петербуржцев.

Всего в России за сутки выявлен 5841 новый случай заболевания COVID-19, из них 290 — в Петербурге.

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Комментарии (5)

o4enmnogobukv
Вот и начали подтягиваться в статистику прихожане РПЦ после празднований пасхи (но это не точно)
SNOW
Насколько этично в материалах подобного рода использовать термин "рекорд"?
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