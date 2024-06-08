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    «Поздравил с предстоящим бракосочетанием». Путин встретился с Эли Кадыровым

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    3 комментария

    Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным — сообщает ТАСС 8 июня.

    «Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у Первого Президента ЧР и какими принципами он руководствовался, — рассказал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. — Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодёжь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики».

    По информации СМИ, Эли (Али) — «домашнее» имя сына Кадырова, в Чечне его называют Зелимхан. В декабре 2022 года он вышел на ринг в ММА и одержал победу в своем первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii208 Июн 2024 в 17:39
    Про это даже читать стыдно!
    +0−0
    DanCitizen08 Июн 2024 в 17:35
    Когда уже отделят этот зоопарк..
    +1−0
    Огромная польза!08 Июн 2024 в 17:32
    "умная и патриотическая молодёжь..."
    +1−0
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