«Поздравил с предстоящим бракосочетанием». Путин встретился с Эли Кадыровым

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным — сообщает ТАСС 8 июня.
«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у Первого Президента ЧР и какими принципами он руководствовался, — рассказал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. — Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодёжь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики».
По информации СМИ, Эли (Али) — «домашнее» имя сына Кадырова, в Чечне его называют Зелимхан. В декабре 2022 года он вышел на ринг в ММА и одержал победу в своем первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах.