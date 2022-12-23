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    Сын Рамзана Кадырова вышел на ринг в ММА. Вот чем это закончилось

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    Боец Эли (Зелимхан) Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, одержал победу над 17-летним Исламом Акбаровым в своем первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах (MMA).

    16-летний Кадыров бился 23 декабря на турнире АСА 150 в Москве. Он одолел соперника техническим нокаутом в первом раунде. Для этого ему понадобилось всего три минуты.

    «Чемпионат» отмечает, что Кадыров-младший считался фаворитом, потому что его готовили лучшие бойцы мира. Он тренировался с известным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который стал его секундантом. Также в прошлом году Эли выступал на боксёрском турнире в Грозном, где также победил своего соперника.

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