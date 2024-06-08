В последний день ПМЭФ организаторы подводят итоги, а 21,3 тысячи гостей разъезжаются (фото)

Организаторы начинают подводить итоги Петербургского международного экономического форума. По их оценкам, в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран мира.

Тем не менее статусные посетители все еще присутствуют в «Экспофоруме» и принимают участие в заключительных дискуссиях.

«Фонтанка» запечатлела последний день форума перед тем, как гости начнут разъезжаться, а участники — сворачивать стенды.

Пожалуй, самым ярким событием третьего дня ПМЭФ стал SUP-завтрак, который организовали «Шкулёв Медиа Холдинг» и «Фонтанка.ру».

