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    В последний день ПМЭФ организаторы подводят итоги, а 21,3 тысячи гостей разъезжаются (фото)

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    7 комментариев

    Организаторы начинают подводить итоги Петербургского международного экономического форума. По их оценкам, в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран мира.

    Тем не менее статусные посетители все еще присутствуют в «Экспофоруме» и принимают участие в заключительных дискуссиях.

    «Фонтанка» запечатлела последний день форума перед тем, как гости начнут разъезжаться, а участники — сворачивать стенды.

    Пожалуй, самым ярким событием третьего дня ПМЭФ стал SUP-завтрак, который организовали «Шкулёв Медиа Холдинг» и «Фонтанка.ру».

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    Комментарии 7

    robin bobin08 Июн 2024 в 15:36
    Слава богу,пробки достали уже.
    +1−0
    Leningradas_Velns08 Июн 2024 в 15:33
    Они "разъезжаются" а я больше часа добирался от переулка Антоненко (Мариинский дворец) до Медного всадника. Ненавижу!
    +2−0
    ЮлияБорисовна08 Июн 2024 в 14:53
    Гости ПМЭФ разъезжаются - кто в Газу, кто - в Афганистан, кто - в Зимбабве. Расчёт окончен.
    +7−0
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