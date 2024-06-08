Реклама

    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    758мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Фонтанка SUP

    ПМЭФ 2024

    Утро на воде: традиционный SUP-завтрак состоялся в рамках ПМЭФ

    382
    3 комментария
    Фото: Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня утром состоялось самое романтичное и удивительное событие Петербургского экономического форума — сап-завтрак, который организовали Шкулев Медиа Холдинг и «Фонтанка.ру». Около 250 человек проплыли по рекам и каналам, любуясь историческим центром в ранний час без людей и машин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сап-завтрак уже стал ежегодной традицией — в прошлом году участники ПМЭФ впервые отправились в утренний заплыв. Этот формат мы назвали бизнес-нетморнинг — неформальный бизнес-нетворкинг для представителей бизнеса, власти, общественных деятелей, который проходит рано утром.

    Стартовали участники в 7 утра на Крюковом канале от Мариинского театра и проплыли под Поцелуевым мостом, мимо Юсуповского дворца и Исаакиевского собора, а также под самым широким мостом города — Синим — до Невского проспекта и вернулись обратно.

    Старт заплыву дал Виктор Шкулев, президент Шкулёв Медиа Холдинг: «Сегодня прекраснейший день и прекраснейшая возможность проплыть на сапах по прекрасным петербургским каналам. Надеемся, что каждый получит прекрасные впечатления, и мы встретимся с вами снова здесь же в следующем году. Отличного заплыва и хорошего настроения!»

    Перед началом заплыва энергичную разминку провела чемпионка мира, теннисистка Анастасия Пивоварова. На сап встала этим утром и народная артистка России Анита Цой. А футболист Вячеслав Малафеев поделился своим опытом и рассказал, какие спортивные качества помогают достигнуть успеха в бизнесе.

    Всего в этом году в сап-завтраке приняли участие около 300 человек, 250 из них спустились на воду, а остальные провели утро на берегу в хорошей компании и приятном общении.

    Фото: Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    28191662608 Июн 2024 в 11:29
    Поподробнее, пжл...
    +0−0
    28191662608 Июн 2024 в 11:26
    Замечательные новости!
    +0−0
    iayaaz08 Июн 2024 в 11:25
    аббревиатура ПМЭФ звучит, как ПМС...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close