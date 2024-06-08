Утро на воде: традиционный SUP-завтрак состоялся в рамках ПМЭФ

Сегодня утром состоялось самое романтичное и удивительное событие Петербургского экономического форума — сап-завтрак, который организовали Шкулев Медиа Холдинг и «Фонтанка.ру». Около 250 человек проплыли по рекам и каналам, любуясь историческим центром в ранний час без людей и машин.

Сап-завтрак уже стал ежегодной традицией — в прошлом году участники ПМЭФ впервые отправились в утренний заплыв. Этот формат мы назвали бизнес-нетморнинг — неформальный бизнес-нетворкинг для представителей бизнеса, власти, общественных деятелей, который проходит рано утром.

Стартовали участники в 7 утра на Крюковом канале от Мариинского театра и проплыли под Поцелуевым мостом, мимо Юсуповского дворца и Исаакиевского собора, а также под самым широким мостом города — Синим — до Невского проспекта и вернулись обратно.

Старт заплыву дал Виктор Шкулев, президент Шкулёв Медиа Холдинг: «Сегодня прекраснейший день и прекраснейшая возможность проплыть на сапах по прекрасным петербургским каналам. Надеемся, что каждый получит прекрасные впечатления, и мы встретимся с вами снова здесь же в следующем году. Отличного заплыва и хорошего настроения!»

Перед началом заплыва энергичную разминку провела чемпионка мира, теннисистка Анастасия Пивоварова. На сап встала этим утром и народная артистка России Анита Цой. А футболист Вячеслав Малафеев поделился своим опытом и рассказал, какие спортивные качества помогают достигнуть успеха в бизнесе.



Всего в этом году в сап-завтраке приняли участие около 300 человек, 250 из них спустились на воду, а остальные провели утро на берегу в хорошей компании и приятном общении.

