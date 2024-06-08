Не пишите письма. Минцифры запретит бизнесу обращаться в госорганы иначе как в электронном виде

Глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ 8 июня рассказал, что в планах его ведомства к 2025 году ввести запрет на обращение для бизнеса в государственные органы в любом ином виде, кроме электронного.
По его словам, эта инициатива сейчас прорабатывается, тем более что в бумажном виде сейчас, по данным министерства, приходит только пятая часть обращений бизнеса.
«Это запросы, переписка по контрактам, отчетность по контрактам, всевозможные уточнения», — сказал он.
IT-завтрак «Инновационная экономика: от цифры к данным» проходил утром 8 июня, в заключительный день ПМЭФ. Его темой был переход от цифровой экономики к экономике данных, внедрение искусственного интеллекта, развитие платформ, информационная безопасность, борьба с утечками и другие. Мероприятие было организовано Российской ассоциацией электронных коммуникаций, АНО «Цифровая экономика» и РУССОФТ.