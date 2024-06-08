Не пишите письма. Минцифры запретит бизнесу обращаться в госорганы иначе как в электронном виде

Глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ 8 июня рассказал, что в планах его ведомства к 2025 году ввести запрет на обращение для бизнеса в государственные органы в любом ином виде, кроме электронного.



По его словам, эта инициатива сейчас прорабатывается, тем более что в бумажном виде сейчас, по данным министерства, приходит только пятая часть обращений бизнеса.

«Это запросы, переписка по контрактам, отчетность по контрактам, всевозможные уточнения», — сказал он.