Трое в полиции, один в больнице после сообщения о массовой драке в Парголово

Отдых на берегу водоёма в Выборгском районе Петербурга закончился вызовом медиков и полиции. Берег оказался слишком тесным для двух компаний.



О массовой драке у Ферменского озера в службу 112 сообщили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 8 июня . Звонивший заявил, что насчитал едва ли не сотню участников, но, вероятно, обсчитался.

