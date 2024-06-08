Трое в полиции, один в больнице после сообщения о массовой драке в Парголово

Отдых на берегу водоёма в Выборгском районе Петербурга закончился вызовом медиков и полиции. Берег оказался слишком тесным для двух компаний.
О массовой драке у Ферменского озера в службу 112 сообщили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке»
На место поспешили наряды патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и вневедомственной охраны, но разнимать оказалось некого. Не поделившие берег компании успели разъехаться на «Фольксвагене Поло», принадлежащем
На севере города вводили план «Перехват», однако быстро отыскать разъехавшихся не удалось.
У водоёма полицейские застали троих —
Трезветь троице пришлось в отделе. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девушка и двое мужчин получили протоколы по статье 20.21 КоАП — появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё одного участника драки увезли медики. По информации «Фонтанки», неизвестный пациент около
«Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, а также проводит мероприятия по розыску скрывшихся его участников», — добавили в главке.