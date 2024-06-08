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    Трое в полиции, один в больнице после сообщения о массовой драке в Парголово

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    6 комментариев

    Отдых на берегу водоёма в Выборгском районе Петербурга закончился вызовом медиков и полиции. Берег оказался слишком тесным для двух компаний.

    О массовой драке у Ферменского озера в службу 112 сообщили накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Звонивший заявил, что насчитал едва ли не сотню участников, но, вероятно, обсчитался.

    На место поспешили наряды патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и вневедомственной охраны, но разнимать оказалось некого. Не поделившие берег компании успели разъехаться на «Фольксвагене Поло», принадлежащем 64-летнему петербуржцу, и «Митсубиши Лансер» со свердловскими номерами, собственником которого значится 65-летний свердловчанин.

    На севере города вводили план «Перехват», однако быстро отыскать разъехавшихся не удалось.

    У водоёма полицейские застали троих — 24-летнюю девушку и двух, предположительно, родственников 39 и 45 лет. По предварительным данным, все они живут в одной квартире на Комендантском проспекте.

    Трезветь троице пришлось в отделе. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, девушка и двое мужчин получили протоколы по статье 20.21 КоАП — появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

    Ещё одного участника драки увезли медики. По информации «Фонтанки», неизвестный пациент около 55 лет на вид поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У мужчины разбито лицо, сломаны челюсть и скула. Не остался незамеченным и запах алкоголя.

    «Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, а также проводит мероприятия по розыску скрывшихся его участников», — добавили в главке.

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    Комментарии 6

    mary@08 Июн 2024 в 13:19
    Гости нашего города-курорта...
    +1−0
    28206267508 Июн 2024 в 12:29
    Понаехи?
    +6−0
    28228049308 Июн 2024 в 12:18
    Однако, Поло и Лансер - очень вместительные машины, если на них уехала сотня участников драки!
    +5−0
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