Основатель сети блинных обиделся на слова о «флагмане здорового питания» в лице бывшего «Макдоналдса»

Основатель крупной сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил свою версию того, кто на самом деле является «флагманом здорового питания» в стране. Заявление было сделано на следующий день после выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на ПМЭФ, в ходе которого та высказалась по поводу ухода «Макдоналдса» из России.
По мнению чиновницы, которое приводил РБК, отечественная сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на место американской компании, обеспечивает своим клиентам «максимально здоровое и полноценное питание», а самих клиентов у этой сети порядка
В свою очередь, Гончаров заявил, что разговоры о «максимально здоровом и полноценном питании», что ему довелось в этот день слышать, — вранье. И он считает ниже своего достоинства сочинять про морковные палочки, яблочные дольки и особые условия содержания куриц в меню своих заведений, но при этом именно его компания делает русскую кухню уже
Напомним, сеть бургерных, ушедшую из России с началом СВО, выкупил за символическую, по его словам, плату сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александр Говор.