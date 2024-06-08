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    Основатель сети блинных обиделся на слова о «флагмане здорового питания» в лице бывшего «Макдоналдса»

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    15 комментариев

    Основатель крупной сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил свою версию того, кто на самом деле является «флагманом здорового питания» в стране. Заявление было сделано на следующий день после выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на ПМЭФ, в ходе которого та высказалась по поводу ухода «Макдоналдса» из России.

    По мнению чиновницы, которое приводил РБК, отечественная сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на место американской компании, обеспечивает своим клиентам «максимально здоровое и полноценное питание», а самих клиентов у этой сети порядка 2 миллионов в сутки.

    В свою очередь, Гончаров заявил, что разговоры о «максимально здоровом и полноценном питании», что ему довелось в этот день слышать, — вранье. И он считает ниже своего достоинства сочинять про морковные палочки, яблочные дольки и особые условия содержания куриц в меню своих заведений, но при этом именно его компания делает русскую кухню уже 25 лет, предлагая «здоровый и полноценный обед».

    Напомним, сеть бургерных, ушедшую из России с началом СВО, выкупил за символическую, по его словам, плату сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» Александр Говор.

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    Комментарии 15

    Evil Dogooder08 Июн 2024 в 15:33
    Я вот читал как-то статью про вред от питания. И оказалось, что ресторанная еда и фастфуд не так сильно друг от друга отличаются по уровню соли, жира и т.д. Ресторанные блюда, конечно, получше, но разрыв сравнительно небольшой — по сравнению с домашней едой. Вот там разрыв гигантский, и домашняя еда сильно лучше всего готового покупного. С тех пор я в принципе перестал принимать во внимание слова любых общепитчиков про вредность еды. Всё, что не сделали вы сами дома, сделано не полезным образом, а быстрым, вкусным и индустриально-эффективным. Хотите полезной еды — готовьте и ешьте дома, а если стали есть вне дома, то безотносительно типа еды ничего здорового не ждите.
    +5−2
    Огромная польза!08 Июн 2024 в 15:26
    Ждем очередного путинского проходимца с рассказом почему автоваз и китайский ноунейм лучше ушедшей Ауди. Верю, он справится.
    +13−3
    aprahka08 Июн 2024 в 15:26
    Теремок всегда предлагает вкусную натуральную еду.А ВиТ шлак.От которого все толстеют.
    +1−5
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