Основатель сети блинных обиделся на слова о «флагмане здорового питания» в лице бывшего «Макдоналдса»

Основатель крупной сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров опубликовал в соцсетях пост, в котором предложил свою версию того, кто на самом деле является «флагманом здорового питания» в стране. Заявление было сделано на следующий день после выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на ПМЭФ, в ходе которого та высказалась по поводу ухода «Макдоналдса» из России.



По мнению чиновницы, которое приводил РБК, отечественная сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на место американской компании, обеспечивает своим клиентам «максимально здоровое и полноценное питание», а самих клиентов у этой сети порядка 2 миллионов в сутки.