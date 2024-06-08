«Самое страшное — начало смещаться сердце». 14-летней Еве срочно требуется операция на позвоночнике

У Евы сильнейшее искривление позвоночника — угол уже превысил 100 градусов. Из-за этого у неё нарушена работа внутренних органов, включая сердце. Девочке срочно необходима операция. Ей готовы помочь петербургские медики, но в клинике сейчас нет квот на такое лечение.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Ева Дудникова, 14 лет.
Кифосколиоз 4-й степени.
Спасёт двухэтапная операция. Не хватает
«У дочки сильно искривлен позвоночник. Деформация быстро прогрессирует на фоне основного заболевания — редкого генетического синдрома, который сопряжён с крайне тяжёлыми приступами эпилепсии.
Недавно Еве провели обследование позвоночника и выявили, что угол искривления уже превысил 100 градусов. Это критический показатель. У дочки затруднена работа внутренних органов, появились проблемы с пищеварением, происходят задержки дыхания. Но самое страшное — начало смещаться сердце, а также сдавливается спинной мозг, что грозит параличом.
Я обращалась во многие профильные клиники, но врачи не брались помочь — объясняли, что делать операцию на позвоночнике слишком рискованно. И только в петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии нам дали надежду. Хирурги готовы провести двухэтапную хирургическую коррекцию деформации: они выровняют, насколько это возможно, позвоночник, а потом закрепят его специальной металлоконструкцией.
Однако госквот на этот вид лечения в клинике сейчас нет, а операции очень дорогие, мне такую огромную сумму собрать не по силам. Пожалуйста, помогите спасти дочь!» Наталия Дудникова, Краснодарский край.
Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):
«У Евы кифосколиоз 4-й степени на фоне генетического синдрома. С учетом критических параметров искривления позвоночника и высокого риска развития неврологических нарушений девочке необходима безотлагательная двухэтапная коррекция деформации с использованием специальной металлоконструкции. Она будет поддерживать позвоночник, предотвращая его деформацию в дальнейшем».
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
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