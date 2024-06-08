«Самое страшное — начало смещаться сердце». 14-летней Еве срочно требуется операция на позвоночнике

У Евы сильнейшее искривление позвоночника — угол уже превысил 100 градусов. Из-за этого у неё нарушена работа внутренних органов, включая сердце. Девочке срочно необходима операция. Ей готовы помочь петербургские медики, но в клинике сейчас нет квот на такое лечение.

Недавно Еве провели обследование позвоночника и выявили, что угол искривления уже превысил 100 градусов. Это критический показатель. У дочки затруднена работа внутренних органов, появились проблемы с пищеварением, происходят задержки дыхания. Но самое страшное — начало смещаться сердце, а также сдавливается спинной мозг, что грозит параличом.

Я обращалась во многие профильные клиники, но врачи не брались помочь — объясняли, что делать операцию на позвоночнике слишком рискованно. И только в петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии нам дали надежду. Хирурги готовы провести двухэтапную хирургическую коррекцию деформации: они выровняют, насколько это возможно, позвоночник, а потом закрепят его специальной металлоконструкцией.



Однако госквот на этот вид лечения в клинике сейчас нет, а операции очень дорогие, мне такую огромную сумму собрать не по силам. Пожалуйста, помогите спасти дочь!» Наталия Дудникова, Краснодарский край.

