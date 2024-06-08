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    «Самое страшное — начало смещаться сердце». 14-летней Еве срочно требуется операция на позвоночнике

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    Фото: из семейного архива
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    У Евы сильнейшее искривление позвоночника — угол уже превысил 100 градусов. Из-за этого у неё нарушена работа внутренних органов, включая сердце. Девочке срочно необходима операция. Ей готовы помочь петербургские медики, но в клинике сейчас нет квот на такое лечение.

    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Ева Дудникова, 14 лет.

    Кифосколиоз 4-й степени.

    Спасёт двухэтапная операция. Не хватает 1 004 585 руб.

    «У дочки сильно искривлен позвоночник. Деформация быстро прогрессирует на фоне основного заболевания — редкого генетического синдрома, который сопряжён с крайне тяжёлыми приступами эпилепсии.

    Недавно Еве провели обследование позвоночника и выявили, что угол искривления уже превысил 100 градусов. Это критический показатель. У дочки затруднена работа внутренних органов, появились проблемы с пищеварением, происходят задержки дыхания. Но самое страшное — начало смещаться сердце, а также сдавливается спинной мозг, что грозит параличом.

    Я обращалась во многие профильные клиники, но врачи не брались помочь — объясняли, что делать операцию на позвоночнике слишком рискованно. И только в петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии нам дали надежду. Хирурги готовы провести двухэтапную хирургическую коррекцию деформации: они выровняют, насколько это возможно, позвоночник, а потом закрепят его специальной металлоконструкцией.

    Однако госквот на этот вид лечения в клинике сейчас нет, а операции очень дорогие, мне такую огромную сумму собрать не по силам. Пожалуйста, помогите спасти дочь!» Наталия Дудникова, Краснодарский край.

    Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):

    «У Евы кифосколиоз 4-й степени на фоне генетического синдрома. С учетом критических параметров искривления позвоночника и высокого риска развития неврологических нарушений девочке необходима безотлагательная двухэтапная коррекция деформации с использованием специальной металлоконструкции. Она будет поддерживать позвоночник, предотвращая его деформацию в дальнейшем».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8 (800) 250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8 (921) 424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

    Фото: из семейного архива

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