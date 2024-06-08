В квартире дома на Миллионной нашли наркоплантацию в палатке и не поверили агроному

Наркоплантацию нашли в самом сердце Петербурга сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Находчивый агроном выращивал запрещенное в палатке. Подробности сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.



Самодельный парник с коноплей обустроили в квартире дома 18 по Миллионной улице. Мужчина купил необходимое оборудование, в том числе вытяжку и угольный фильтр. Отмечается, что все нужное для выращивания приобреталось в кредит, поскольку растениевод постоянно нигде не работает.

