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    В квартире дома на Миллионной нашли наркоплантацию в палатке и не поверили агроному

    1865
    3 комментария

    Наркоплантацию нашли в самом сердце Петербурга сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Находчивый агроном выращивал запрещенное в палатке. Подробности сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    Самодельный парник с коноплей обустроили в квартире дома 18 по Миллионной улице. Мужчина купил необходимое оборудование, в том числе вытяжку и угольный фильтр. Отмечается, что все нужное для выращивания приобреталось в кредит, поскольку растениевод постоянно нигде не работает.

    Мужчина пытался убедить полицейских, что выращивает запрещенное исключительно для личных нужд, но 1,3 килограмма высушенного наркотического растения и 13 пластиковых контейнеров с ним же говорили не в пользу его доводов.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii208 Июн 2024 в 11:26
    А в других странах это абсолютно законно.
    +0−0
    26632473308 Июн 2024 в 10:30
    настучали на него, не иначе
    +2−0
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