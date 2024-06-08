В Санкт-Петербурге во время ПМЭФ прошел традиционный утренний забег

Любители бега начали утро с разминки: ее провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и мастер спорта по бодибилдингу Дарья Кулаева, а также харизматичный «физрук» от «Авито Услуг» с группой поддержки.

Сам забег прошел по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров. А после забега их ждала зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром.



Участниками забега стали представители бизнеса, политики, спортсмены и блогеры. Например, на дистанцию вышли представители делегации Объединенных Арабских Эмиратов, включая министра экономики Абдуллу бин Тук Аль-Марри. Кроме участников ПМЭФ, были здесь и те, кто не задействован в деловой программе форума, а вот в спортивной поучаствовали с удовольствием. Темой забега в этом году стали Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Екатеринбурге и Москве.