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    ПМЭФ 2024

    В Санкт-Петербурге во время ПМЭФ прошел традиционный утренний забег

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    2 комментария

    В рамках Петербургского международного экономического форума прошёл традиционный утренний забег. Более 1600 участников преодолели дистанцию в 5 километров по самому центру Северной столицы.

    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»
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    Организаторами забега стали Фонд «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

    Любители бега начали утро с разминки: ее провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и мастер спорта по бодибилдингу Дарья Кулаева, а также харизматичный «физрук» от «Авито Услуг» с группой поддержки.

    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»
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    Сам забег прошел по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров. А после забега их ждала зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром.

    Участниками забега стали представители бизнеса, политики, спортсмены и блогеры. Например, на дистанцию вышли представители делегации Объединенных Арабских Эмиратов, включая министра экономики Абдуллу бин Тук Аль-Марри. Кроме участников ПМЭФ, были здесь и те, кто не задействован в деловой программе форума, а вот в спортивной поучаствовали с удовольствием. Темой забега в этом году стали Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Екатеринбурге и Москве.

    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»
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    Победителем забега среди участников ПМЭФ второй год подряд стал Андрей Карпин, показав в этот раз время 15:28. Среди женщин на первом месте Александра Анчина с результатом 18:58.

    Для тех, кто никуда не спешил, к дистанции прилагался аудиогид — всё-таки форумчане — люди занятые, поэтому можно было совместить приятное с полезным, т. е. бег с экскурсией (а что тут приятное, что полезное — решайте сами).

    Одной из самых многочисленных команд на забеге стала команда «Авито» и «Кисмет Capital Group» — более 50 человек из компаний приняли участие в мероприятии. Среди них — Иван Таврин, основатель и глава компании Kismet Capital Group, управляющий директор «Авито» Влад Федулов и старший управляющий директор «Авито Услуг и Рекламы» Артем Кумпель. По результатам забега команда вошла в топ-5 победителей командного зачета.

    — Утренняя пробежка — это в первую очередь вызов самому себе. Но именно она позволяет хорошо зарядиться на весь предстоящий день, и это прекрасная возможность начать встречи на ПМЭФ сразу перед стартом форума, — поделился своими впечатлениями старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель.

    Это не единственное спортивное состязание в рамках ПМЭФ — всего на форуме прошло более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»
    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»
    Фото: пресс-служба «Авито Услуг»

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    Комментарии 2

    Спикуль08 Июн 2024 в 10:46
    Забег ещё вчера начвлся: после девяти вечера в районе Декабристов от разнообразных чёрных членовозов было не протолкнуться. Переулок Пирогова прям забили-и это при запрещении там стоянки,а в апендикс тупиковый-даже въезда. Пофиг слугам народа. Законы-для пролов.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок08 Июн 2024 в 10:17
    Бежали к стойке с закусками?
    +1−0
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