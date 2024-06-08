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    Житель Лосево отмечал день рождения салютом из «Сайги» и получил в подарок уголовное дело

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    9 комментариев

    Житель Лосево шумно отмечал личный праздник и стал фигурантом уголовного дела. Желание салютовать в воздух односельчан не впечатлило. Подробности 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Пальба раздалась почти в два часа ночи на Новой улице. Жители сообщили, что к магазину подъехал мужчина на «Ладе Весте», вышел из машины и начал стрелять в воздух. К моменту приезда полиции стрелок успел отбыть в неизвестном направлении, но уже через час снова дал о себе знать салютом у дома 2 по Октябрьской улице в поселке Лесогорский. Мужчину задержали у дома 13 по улице Гагарина. Выяснилось, что шумно отметить свой день рождения решил 43-летний составитель поездов из Лосево.

    «Дорожный инспектор» уточняет, что в салоне автомобиля нашли два карабина «Сайга». На оружие имеется разрешение.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии 9

    bugs-bunny08 Июн 2024 в 12:35
    Почему не административка? Он же в воздух стрелял.
    +0−0
    AlBerkut08 Июн 2024 в 12:27
    Хм, и он что, трезвый был? 🤔
    Даже не верится....
    +0−0
    Jot08 Июн 2024 в 12:18
    Не знал наш дедовский метод: оружие в сейфе, выпил - забудь где от него ключи.
    Что не мешало моему деду взять топор, проломить им общий стол и всем угрожать. Мне было лет шесть, я не понимал, пошел на него со слезами. Это его проняло, успокоился, долго извинялся, сидел рядом со мной.
    Надо просто знать о себе: выпил - не агрессируй.
    Всем добра.
    +0−0
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