Житель Лосево отмечал день рождения салютом из «Сайги» и получил в подарок уголовное дело

Житель Лосево шумно отмечал личный праздник и стал фигурантом уголовного дела. Желание салютовать в воздух односельчан не впечатлило. Подробности 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пальба раздалась почти в два часа ночи на Новой улице. Жители сообщили, что к магазину подъехал мужчина на «Ладе Весте», вышел из машины и начал стрелять в воздух. К моменту приезда полиции стрелок успел отбыть в неизвестном направлении, но уже через час снова дал о себе знать салютом у дома 2 по Октябрьской улице в поселке Лесогорский. Мужчину задержали у дома 13 по улице Гагарина. Выяснилось, что шумно отметить свой день рождения решил
«Дорожный инспектор» уточняет, что в салоне автомобиля нашли два карабина «Сайга». На оружие имеется разрешение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.