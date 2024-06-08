На Октябрьской набережной «Поло» снёс столб и придавил велосипед. Пострадала девушка

Легковой автомобиль перевернулся на тротуаре в Невском районе Петербурга, придавив велосипед. Водитель в больнице, велосипедисту впору праздновать второй день рождения.
Последствия ночного ДТП на Октябрьской набережной 8 июня показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах «вырванный» столб, перевернувшийся автомобиль и велосипед под ним.
По словам очевидца, ехавшему по тротуару велосипедисту повезло — он отделался ссадиной. Девушку-водителя из покорёженной машины помогали доставать автомобилисты.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло незадолго до полуночи. По предварительным данным,