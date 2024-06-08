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    На Октябрьской набережной «Поло» снёс столб и придавил велосипед. Пострадала девушка

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    2 комментария

    Легковой автомобиль перевернулся на тротуаре в Невском районе Петербурга, придавив велосипед. Водитель в больнице, велосипедисту впору праздновать второй день рождения.

    Последствия ночного ДТП на Октябрьской набережной 8 июня показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах «вырванный» столб, перевернувшийся автомобиль и велосипед под ним.

    По словам очевидца, ехавшему по тротуару велосипедисту повезло — он отделался ссадиной. Девушку-водителя из покорёженной машины помогали доставать автомобилисты.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло незадолго до полуночи. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулём «Фольксвагена Поло» не справилась с управлением и въехала в ограждение. Автомобиль перевернулся. Водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii208 Июн 2024 в 11:21
    Как можно не справится с управлением на прямой дороге в сухую погоду? Надеюсь, её заставят оплатить столб.
    И сомневаюсь, что в 27 она ещё девушка.
    +1−0
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