Пулково оплатит ремонт самолётам, столкнувшимся при буксировке в аэропорту

Пулково оказывает техническую и финансовую помощь двум самолётам, получившим повреждения при буксировке. Её проводил сотрудник петербургского аэропорта.



«Аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку, а также оплачивает ремонтные работы. Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».



После случившегося проводится внутренняя проверка. Аэропорт работает штатно.



«Фонтанка» писала, что инцидент произошёл накануне. Повреждения получили вылетающий в Шереметьево бизнесджет «ЛУКОЙЛ-АВИА» и «Суперджет» авиакомпании «Россия».

