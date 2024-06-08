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    Пулково оплатит ремонт самолётам, столкнувшимся при буксировке в аэропорту

    881
    3 комментария

    Пулково оказывает техническую и финансовую помощь двум самолётам, получившим повреждения при буксировке. Её проводил сотрудник петербургского аэропорта.

    «Аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку, а также оплачивает ремонтные работы. Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

    После случившегося проводится внутренняя проверка. Аэропорт работает штатно.

    «Фонтанка» писала, что инцидент произошёл накануне. Повреждения получили вылетающий в Шереметьево бизнесджет «ЛУКОЙЛ-АВИА» и «Суперджет» авиакомпании «Россия».

    Как уточнили в АК «Россия», «Суперджет» стоял на стоянке, когда его нижнюю кромку левого полукрыла задел самолёт другой авиакомпании. Борт «России» был отстранён от полётов. В Пулково сообщили, что буксировку частного воздушного судна проводил сотрудник аэропорта.

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    Комментарии 3

    -4°08 Июн 2024 в 16:04
    У кого-то будет кекс
    +0−0
    Kent_5e4ce2889839508 Июн 2024 в 15:44
    Почему-то Россия ставит свои суперджеты почти у пулково-3 (бизнес-терминала) . Мало того что пассажиров далеко везти на автобусе, так вот теперь и биз джету помешали.
    +1−0
    Огромная польза!08 Июн 2024 в 15:43
    Чего только не придумают, лишь бы на Superjet 100 не лететь.
    +0−0
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