Пулково оплатит ремонт самолётам, столкнувшимся при буксировке в аэропорту

Пулково оказывает техническую и финансовую помощь двум самолётам, получившим повреждения при буксировке. Её проводил сотрудник петербургского аэропорта.
«Аэропорт оказывает всю необходимую техническую поддержку, а также оплачивает ремонтные работы. Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
После случившегося проводится внутренняя проверка. Аэропорт работает штатно.
«Фонтанка» писала, что инцидент произошёл накануне. Повреждения получили вылетающий в Шереметьево бизнесджет «ЛУКОЙЛ-АВИА» и «Суперджет» авиакомпании «Россия».
Как уточнили в АК «Россия», «Суперджет» стоял на стоянке, когда его нижнюю кромку левого полукрыла задел самолёт другой авиакомпании. Борт «России» был отстранён от полётов. В Пулково сообщили, что буксировку частного воздушного судна проводил сотрудник аэропорта.