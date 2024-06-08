В Моздоке сбили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать аэродром

Три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты в Моздоке силами ПВО. По предварительной информации, их целью был военный аэродром, рассказал 8 июня в телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.



По словам Меняйло, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменили.



По данным Минобороны РФ, попытка атаки произошла в 08:40 мск. Также военное ведомство сообщает, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО два беспилотника уничтожены над территорией Ростовской области, один аппарат уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, один аппарат уничтожен над территорией Тульской области, три беспилотника уничтожены над территорией Астраханской области, пять уничтожены и четыре перехвачены над Крымом, а также шесть аппаратов перехвачены над территорией Краснодарского края.

