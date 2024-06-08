«Симфония государства и церкви». Как на ПМЭФ обсуждали традиционные ценности, роды в поле и «гей-национализм»

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Одной из особенностей ПМЭФ-2024 стало повышенное внимание к теме традиционных ценностей в тесной связке с православием. Причем не только в сфере семьи, но и политики и экономики. Этому было посвящено несколько панельных дискуссий. Их спикеры рассказали, что человеку достаточно показать многодетную семью, чтобы он захотел такую же, Минцифры должно «выработать технические решения» для продвижения «просемейного контента», а Минюст — рассмотреть возможность создания государственно-церковных партнерств.



На следующем масштабном форуме — юридическом — видимо, будут «переводить ценностные компоненты на юридический язык». Только на одной такой сессии в самом конце прозвучал голос материалиста. «Фонтанка» выбрала главные смысловые и болевые точки.

Обсуждать и обозначать традиционные ценности начали в первый же рабочий день ПМЭФ с утра пораньше. Преимущественно через категории борьбы.

Так, на бизнес-завтраке «Нравственная безопасность: последний бой уже идет» обсуждали аборты, субкультуру фурри, злокозненность Запада и вырубку берез.



Открыл обсуждение митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. «Государство падает тогда, когда оно становится безнравственным, — сказал он. — Так было с Римской империей, с Византией, с Советским Союзом. Так может случиться с нынешним Западом. И так хотят, чтобы случилось с Россией, наши враги». При этом владыка отметил, что не бывает одних ценностей для народа и других ценностей для элит. «Вернее, бывает — но накануне государственного краха», — сказал митрополит. Первый замдиректора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова тут же вспомнила, что элита скупится на позитивные примеры для народа: чиновники зачастую не хотят показывать в социальных сетях своих детей «по понятным причинам». Но развивать эту тему не стала, а спросила у гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, какие инструменты есть сегодня у медиа для продвижения традиционных ценностей.



Жаров рассказал, что недавно у него был руководитель движения «Сорок сороков». Движение организует на День Петра и Февронии «шествие многодетных семей» в разных городах России, и, видимо, это мероприятие будет поддерживаться и очень широко освещаться в СМИ.



Сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова рассказала, что для выживания людей гораздо важнее не их бытовой комфорт. «Когда встал вопрос по подведению газа в Северодонецке, люди все в один голос сказали: в первую очередь проведите газ к Вечному огню, — сказала Лантратова. — Они, уже пройдя через все испытания, понимают, что Вечный огонь, воспитание любви к Родине с малых лет их детей — это гораздо больше вопрос выживания, чем свет и вода в доме и бытовые условия».

Также Лантратова рассказала, что на новых территориях при украинской власти вырубали березы. «Береза — символ русской культуры, — объяснила сенатор. — На территории бывшей Украины это считалось критической опасностью, что люди будут знать о таких символах». А еще, по словам Дарьи Лантратовой, среди изъятой украинской литературы она видела книжку комиксов, которая называется «Принцесса+Принцесса». В книжке наглядно рассказывалось, как одна девочка спасла другую девочку, а «потом они жили долго и счастливо».



Зампред Госдумы Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что сегодня у страны есть три фронта: «Это наш внешний фронт, военные действия на внешних рубежах, нравственный фронт и демографический». А наши зарубежные «непартнеры» США и Великобритания взорвали три атомные бомбы. «Хиросима, Нагасаки, а третья бомба была нравственная, — перечислила Кузнецова. — Это взрыв всех нравственных ценностей, которые держали в здравом уме и трезвой памяти общество и содействовали самосохранению и развитию. Самосохранение — это естественное состояние общества. Эта атомная бомба имеет страшные последствия. Это метастазы, мутации. Общество буквально пожирает само себя, пропагандируя бездетность и гедонистический образ жизни. Он кончается вместе с жизнью конкретного субъекта».

А еще Анна Кузнецова сделала небольшой анонс к предстоящему Юридическому форуму: «Сегодня идет перевод ценностных компонентов на юридический язык, как их защищать. Вырабатываются новые инструменты. Важно понимать, что научить ценностям — это не научить переходить дорогу по пешеходному переходу. Но это правила безопасности, которыми нельзя пренебрегать». Кузнецова и ее единомышленники обратились в Минцифры с просьбой выработать технические решения для продвижения просемейного контента.

В похожем ключе выступила председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Она рассказала, что в Башкортостане заключили соглашение со СМИ, чтобы они давали процент скидки на рекламу, если в этой рекламе участвует многодетная семья. «Мы можем рекламировать диваны, машины и все, что угодно, но при этом не показывать, что прекрасный молодой человек выходит один и садится в эту машину, — сказала Хабирова. — А что большая здоровая счастливая семья с детьми также садится в эту машину. Если мы делаем рекламу с многодетной семьей, значит, компания, которая размещает рекламу, предоставляет нам скидку». Правда, спикер не уточнила, будут ли как-то компенсироваться подписантам соглашения выпадающие доходы.



Сооснователь Всероссийского движения «Спаси мне жизнь» Владислав Юрьев рассказал, что нерожденный ребенок на определенной стадии развития должен защищаться государством, и предложил, чтобы гинекологи, которые делали аборты, не могли общаться с беременными.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил, что, кроме прочих войн, страна находится еще в состоянии войны информационной.

«Объем деструктива, который льется на детей и подростков, большой, — сказал он. — Начиная от треш-стримеров, заканчивая гендерными извращениями — вот новое движение фурри, которое многие уже успели заметить. Нам нужен человек нравственный, который выбирает путь служения, и общество взаимопомощи, в основе которого лежит многодетная семья. Нужны убеждения. Каждый молодой человек должен пройти обучение служению».



Не менее убедительные доводы приводили участники дискуссии «Традиционные ценности как показатель здорового общества», которая прошла в Молдавском дворике под модерацией главреда RT Маргариты Симоньян. Эта дискуссия запомнилась выступлением телеведущей Юлии Барановской, которая вспомнила: «рожать в поле» и рожать помногу — это наш «культурный код». «Как-то было потеряно, что ты гордился, что ты многодетный, а сейчас мы это обратно себе вернули, — сказала Барановская. — А почему так быстро вернули? Ну, потому, что это наша ДНК. Еще наши прабабушки, сколько было детей в семье? Родила в поле, положила — дальше косить, покормила — дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Невозможно западным влиянием взять — и от культурного кода тебя избавить».



А вот участники панельной дискуссии «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития» оперировали уже не абстрактными примерами, а конкретными документами и инициативами.

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге игуменья София отметила, что традиционными ценностями занимается именно церковь. А у церкви есть на этот счет важный документ, о существовании которого знают не все, — «Основа социальной концепции Русской православной церкви». «Готовил этот документ святейший патриарх Кирилл, который на тот момент был председателем отдела внешнецерковных связей, — рассказала игуменья. — Это концептуальный документ, множество страниц по разным важнейшим темам. Это семейные ценности, биоэтика и разные другие социальные вопросы. Я однажды слушала выступление Зорькина, председателя Конституционного суда. Мне очень понравилось, очень много было цитат из Ивана Ильина, из Бердяева. И когда я решила пообщаться с членами Конституционного суда, оказалось, никто из них вообще об этом документе не знает. И когда мы говорим о традиционных ценностях, это часто сводится к «мы за все хорошее против всего плохого». А у церкви на многие вопросы ответ уже есть. И я предлагаю, чтобы с «Основой социальной концепции Русской православной церкви» знакомились в вузах, в постдипломном образовании, государственные чиновники, судебные ведомства и другие тоже могли бы изучать этот вопрос».



Также игуменья София отметила, что за последние 7 лет Фонд президентских грантов поддержал на 4 миллиарда рублей проекты, которые реализуют епархии, отдельные храмы или церковные объединения РПЦ. Но грантовая система несовершенна, например, если речь идет о церковных школах или кризисных центрах. Из-за того, что церковная школа фактически является частной, дети в ней не получают горячего питания за бюджетный счет, несмотря на то, что они из многодетных семей.

«Симфония государства и церкви вышла на новый этап, — сказала настоятельница Новодевичьего монастыря. — Грантовая система — это прекрасно, но она не обеспечивает постоянное функционирование и содержание самой организации. Она может обеспечить только локальные программы. А ведь есть такие вещи, как содержание зданий, капитальный ремонт. Необходимо внести изменения в бюджетное законодательство и гражданско-правовую систему норм. Есть государственно-частные партнерства. Я посмотрела законодательство, ГЧП — это только коммерческая история. А церковь по своей природе — это не частное дело. Может быть, Министерство юстиции рассмотрит возможность новой организационно-правовой формы — государственно-церковные социальные партнерства. Такая форма позволит более глубокое и более гарантированное сотрудничество между государством и церковью и изменить систему финансирования».



Можно предположить, что эта просьба встретит понимание в Минюсте, который на ПМЭФ-2024 тоже отметился значимой цитатой в контексте традиционных ценностей. Так, заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко рассказал, что в США неслучайно «делается акцент» на продвижение ЛГБТ-ценностей по всему миру. «ЛГБТ*-сообщество, эти все персонажи легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем, разновидностей экстремистских проявлений, а теперь только задумайтесь, в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. Далее это все приводит... и в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне», — сказал Свириденко. Именно это — и анализ «доказательств и материалов» — привело Минюст к выводу, что международное ЛГБТ-сообщество объединяет «идеология, разрушающая моральные устои российского общества». В результате чего это самое сообщество и было признано экстремистским и запрещено Верховным судом.



Немного здравого смысла в обсуждение семейных и традиционных ценностей со всех возможных сторон внесла проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Она тоже говорила о культурном коде и фундаменте. «Я хотела бы остановиться на четырех ловушках, в которые сейчас мы попадаем с точки зрения экономики нашей страны, — сказала проректор. — У нас вошло в некоторое противоречие получение профессионального образования и рождение детей. Условия такие, что оба родителя работают — и муж, и жена. Выход на рынок труда, получение образования заканчивается сегодня в 25 лет . Три страны пытались решить эту проблему: США, Ирландия и Израиль. Никто не справился пока. Но определенные решения есть. Первый вопрос — это стипендия. Она составляет сегодня 25% от прожиточного минимума. Мы хотим, чтобы студентка у нас и работала, и училась, и создавала семью и воспитывала детей? Не получится. Вторая история. Если студенты решили создавать семью, они преодолевают огромные трудности, чтобы жить вместе. Особенно если они учатся в разных вузах. И третье — это инфраструктура. У нас 6% выпускников педагогических вузов заканчивают обучение с детьми на руках. Если нет рядом мамы и папы, очень трудно им в этой ситуации».

Также Овчарова отметила, что социальные пособия — это хорошо, но семьи рассчитывают поднимать детей на зарплату, которую они получают. И напомнила, что сегодня в 35 регионах страны двух медианных зарплат не хватает для того, чтобы обеспечить бюджет семьи на уровне прожиточного минимума.



«И мы хотим, чтобы в таких условиях еще родился третий ребенок? — задала риторический вопрос проректор. — Поддержка рождения детей — это комплексная задача. Для работодателей, которые должны сделать комфортной среду для сочетания рождения и занятости, задача для строителей, которые строят дома, в которых невозможно воспитывать детей, это задача для тех, кто развивает инфраструктуру. Мы возложили на семьи решение вопроса жилья. Семьи покупают жилье. Если мы не создадим альтернативные инструменты для решения жилищного вопроса — субсидирование, арендное жилье, то мы будем откладывать рождение первого ребенка до 30 лет ».

