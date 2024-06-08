Астронавт «Аполлона-8», сделавший легендарный снимок Земли, погиб в авиакатастрофе

90-летний генерал-майор Уильям Андерс, служивший астронавтом космической миссии «Аполлон» и сделавший в
Снимок далекой голубой планеты рядом с безграничным безжизненным пространством Луны стал глубоким философским высказыванием, вдохновившим многих заниматься космосом и наукой. В свое время в одном из документальных фильмов Андерс рассказал, как получился кадр: космонавты крутились на лунной орбите, не видя ни Земли, ни Солнца, но вдруг им открылся первый восход Земли — вся команда захотела сделать снимки, но только у Андерса была цветная камера с длиннофокусным объективом.
В 1996 году Андерс с женой основал Музей наследия полетов в штате Вашингтон, где супруги собрали 15 самолетов, старую военную технику и многочисленные артефакты и книги. У пары шестеро детей и 13 внуков.
«Аполлон-8» был вторым пилотируемым космическим кораблем программы «Аполлон», в тот раз люди впервые оказались в окрестностях другого небесного тела. Полет к Луне продолжался меньше трех суток. Фотография восхода Земли была потом выпущена на почтовой марке США, посвященной полету.