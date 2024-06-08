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    Астронавт «Аполлона-8», сделавший легендарный снимок Земли, погиб в авиакатастрофе

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    9 комментариев

    90-летний генерал-майор Уильям Андерс, служивший астронавтом космической миссии «Аполлон» и сделавший в 1968 году легендарный снимок далекой Земли, полузакрытой тенью, с лунной орбиты, погиб в авиакатастрофе. Как сообщила Guardian 7 июня, он находился за штурвалом старого самолета, в котором был один. Машина упала в воду у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

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    Снимок далекой голубой планеты рядом с безграничным безжизненным пространством Луны стал глубоким философским высказыванием, вдохновившим многих заниматься космосом и наукой. В свое время в одном из документальных фильмов Андерс рассказал, как получился кадр: космонавты крутились на лунной орбите, не видя ни Земли, ни Солнца, но вдруг им открылся первый восход Земли — вся команда захотела сделать снимки, но только у Андерса была цветная камера с длиннофокусным объективом.

    В 1996 году Андерс с женой основал Музей наследия полетов в штате Вашингтон, где супруги собрали 15 самолетов, старую военную технику и многочисленные артефакты и книги. У пары шестеро детей и 13 внуков.

    «Аполлон-8» был вторым пилотируемым космическим кораблем программы «Аполлон», в тот раз люди впервые оказались в окрестностях другого небесного тела. Полет к Луне продолжался меньше трех суток. Фотография восхода Земли была потом выпущена на почтовой марке США, посвященной полету.

    Фото: Википедия

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    Комментарии 9

    Потёртый русский08 Июн 2024 в 15:39
    Прекрасная смерть
    +2−0
    Дядя Бо08 Июн 2024 в 15:23
    Все мы гости в этом мире.
    Пора домой. (с).
    Погибнуть за штурвалом самолёта в 90 лет, это тоже своего рода подвиг.
    +4−0
    VKuser17419822108 Июн 2024 в 15:22
    Вечного полёта......
    +2−0
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