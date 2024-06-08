Сечин посчитал траты Евросоюза на импорт нероссийского газа в ВВП всей Прибалтики

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели в рамках ПМЭФ, заявил, что страны Евросоюза с 2021 по 2023 год потратили на импорт газа не из России свыше 630 миллиардов долларов. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости».



По его словам, сократив закупки российских энергоносителей, страны Европы потратили на импорт газа из других источников столько, сколько тратили на газ за восемь предыдущих лет. И это примерно совпадает с объемами их инвестиций в «зеленую» энергетику за тот же период.

Сечин подсчитал, что эта сумма сравнима с ВВП Швеции и Польши, а также почти в четыре раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран. По информации главы «Роснефти», из-за роста расходов на газ странам Евросоюза стало приносить меньше доходов производство стали, удобрений, химикатов, и почти треть предприятий Германии планирует перевод своих мощностей за рубеж.