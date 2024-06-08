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    ПМЭФ 2024

    Сечин посчитал траты Евросоюза на импорт нероссийского газа в ВВП всей Прибалтики

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    26 комментариев

    Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели в рамках ПМЭФ, заявил, что страны Евросоюза с 2021 по 2023 год потратили на импорт газа не из России свыше 630 миллиардов долларов. Об этом 8 июня сообщают «Ведомости».

    По его словам, сократив закупки российских энергоносителей, страны Европы потратили на импорт газа из других источников столько, сколько тратили на газ за восемь предыдущих лет. И это примерно совпадает с объемами их инвестиций в «зеленую» энергетику за тот же период.

    Сечин подсчитал, что эта сумма сравнима с ВВП Швеции и Польши, а также почти в четыре раза превышает суммарный ВВП прибалтийских стран. По информации главы «Роснефти», из-за роста расходов на газ странам Евросоюза стало приносить меньше доходов производство стали, удобрений, химикатов, и почти треть предприятий Германии планирует перевод своих мощностей за рубеж.

    Также, выступая на ПМЭФ, Сечин возложил вину за климатический кризис на развитые страны, на которые, по его данным, приходится 65 процентов выбросов CO2, и заявил о дедолларизации среди развивающихся стран.

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    Комментарии 26

    Gensekoonpanvrotukra08 Июн 2024 в 16:03
    Надо будет как только закончится Украина, клоуна отловить, сохранить. И подкинуть прибалтам, они мне тоже очень не нравятся.
    +0−0
    Эд Хэммет08 Июн 2024 в 15:59
    Одну минуточку. Нам же долгое время твердили, что лучше продавать российский газ в Китай, чем в ЕС. Так где же прилив счастья от этого?
    +1−0
    y. l. g. 78708 Июн 2024 в 15:39
    За недополученные доходы сечины с россиян сдерут три шкуры, уже начали быстрыми темпами.
    +5−0
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