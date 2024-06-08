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    На Суздальском «БМВ» сбил юную самокатчицу. За водителем 44 штрафа

    1561
    8 комментариев

    Водитель с без малого полусотней штрафов не пропустила девочку на «зебре» в Выборгском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июня, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 12 на Суздальском шоссе накануне немногим позже половины пятого часа вечера. 28-летняя петербурженка за рулём своего «БМВ 328i» сбила 15-летнюю школьницу, которая ехала на кикшеринговом самокате по «зебре».

    По данным «Фонтанки», девочку увезли в детскую больницу имени Раухфуса с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Сбившая её женщина к правилам ПДД относится без пиетета. За последние полтора года её привлекали к административной ответственности 44 раза. По предварительным данным, она превышала скорость, игнорировала дорожные знаки, не предоставляла преимущество маршрутному транспорту или транспорту со спецсигналами, забывала про ремни, а также уклонялась от исполнения административного наказания.

    Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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    Комментарии 8

    chip108 Июн 2024 в 11:22
    Ну а как вы хотели, капитализм, деньги есть!
    +0−0
    Slava_Rossii208 Июн 2024 в 11:17
    Кикшеринг должен установить на свои самокаты систему распознавания, по лицу, или отпечатку, как в смартфонах. Сразу все эти неадекватные подростки потеряют интерес к самокатам и водителя установить будет легко.
    +2−1
    28030352908 Июн 2024 в 11:06
    Нашли друг-друга.
    +2−1
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