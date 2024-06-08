На Суздальском «БМВ» сбил юную самокатчицу. За водителем 44 штрафа

Водитель с без малого полусотней штрафов не пропустила девочку на «зебре» в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июня, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе у дома
По данным «Фонтанки», девочку увезли в детскую больницу имени Раухфуса с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Сбившая её женщина к правилам ПДД относится без пиетета. За последние полтора года её привлекали к административной ответственности
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.