На Суздальском «БМВ» сбил юную самокатчицу. За водителем 44 штрафа

Водитель с без малого полусотней штрафов не пропустила девочку на «зебре» в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 июня, авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 12 на Суздальском шоссе накануне немногим позже половины пятого часа вечера. 28-летняя петербурженка за рулём своего « БМВ 328i » сбила 15-летнюю школьницу, которая ехала на кикшеринговом самокате по «зебре».