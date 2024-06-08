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    Ударил ножом в ответ на замечание. В Москве арестован обвиняемый в убийстве дедушки на глазах у внучек

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    20 комментариев

    Перовский районный суд Москвы изолировал от общества мужчину, который ответил ударом ножа на сделанное ему замечание. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе столичных судов.

    Александра Штольца определили под стражу до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в лесопарке «Кусково» у Большого радужного пруда он «умышленно и дерзко» ударил ножом 58-летнего мужчину, гулявшего с внучками 4 июня. Пострадавший умер на месте.

    MSK1.RU пишет, что во время прогулки в парке Штольца разозлили дети, бросавшие камни в пруд. Девочки пожаловались дедушке на накричавшего на них незнакомца, и тот подошёл поговорить со Штольцем.

    После случившегося фигурант скрывался несколько дней. Накануне в прокуратуре сообщили, что 64-летний житель района Новогиреево сам явился в отдел с повинной.

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    Комментарии 20

    Дядя Бо08 Июн 2024 в 17:43
    В стране всё отлично, по версии топ чиновников. Но электорат становится более агрессивным, и в обычной жизненной ситуации считает нормальным убить оппонента, вместо простого разговора. К этому подталкивают действия властей в похожих ситуациях, и мягкие наказания для преступников, а то и отправка их на сво, вместо наказания. И тут уж никак не обвинить в тлетворном влиянии загнивающий запад, это всё наше, родное.
    +0−0
    почти бросил..)08 Июн 2024 в 17:41
    Следующий, наверное, просто гранату кинет, чтобы и "свидетелей" не осталось?..
    +0−0
    Бородин П.Т.08 Июн 2024 в 17:08
    Не оценил старый ситуацию. Тут таких очень много.
    +2−0
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