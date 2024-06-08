Ударил ножом в ответ на замечание. В Москве арестован обвиняемый в убийстве дедушки на глазах у внучек

Перовский районный суд Москвы изолировал от общества мужчину, который ответил ударом ножа на сделанное ему замечание. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе столичных судов.
Александра Штольца определили под стражу до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в лесопарке «Кусково» у Большого радужного пруда он «умышленно и дерзко» ударил ножом
MSK1.RU пишет, что во время прогулки в парке Штольца разозлили дети, бросавшие камни в пруд. Девочки пожаловались дедушке на накричавшего на них незнакомца, и тот подошёл поговорить со Штольцем.
После случившегося фигурант скрывался несколько дней. Накануне в прокуратуре сообщили, что