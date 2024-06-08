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    В Петербурге завершили расследование убийства Игоря Талькова

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    12 комментариев

    Петербургский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели музыканта Игоря Талькова, получившего смертельное ранение почти 33 года назад. Обвинение предъявлено его бывшему менеджеру, но сажать на скамью подсудимых Валерия Шляфмана будут заочно.

    видео из официального телеграм-канала Следственного комитета Российской Федерации

    Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 8 июня, дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру и последующей передачи в суд. Шляфману вменяют убийство и покушение на убийство общеопасным способом.

    По данным следствия, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» у Шляфмана возник конфликт с Игорем Малаховым — представителем одного из артистов. Пытаясь застрелить его из револьвера, Шляфман попал в Талькова. Ранение было смертельным.

    Валерий Шляфман уехал в Израиль. Изначально ему предъявили убийство по неосторожности и по этой статье заочно привлекли в качестве обвиняемого. В 2021 году расследование было возобновлено, и в действиях фигуранта увидели умысел.

    Как отмечают в СК, в материалах дела есть допросы более 150 свидетелей со всей России, среди которых сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия, работники Дворца спорта, артисты эстрады.

    «Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», — заявили в Следственном комитете.

    По обвинению в убийстве Талькова и покушении на Малахова Шляфмана в январе 2022 года заключил под стражу Петроградский районный суд — заочно, поскольку фигурант по-прежнему был за пределами России. Отмечалось, что его выдача из Израиля возможна, но зависит в том числе от воли сторон.

    Бывший директор певицы Азизы Игорь Малахов был осужден по статье о незаконном хранении оружия, в 2016 году он умер.

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    Комментарии 12

    гoсtь08 Июн 2024 в 13:45
    Смешно..Если-бы не было так грустно..
    +0−0
    Zet08 Июн 2024 в 13:40
    Следователь все эти годы з/пл получал... видимо за неделю до пенсии решил подвести итоги... может премию дадут...
    +2−0
    Повестка дна08 Июн 2024 в 13:36
    Как быстро-то! Не заголовок, а тест на возраст
    +0−0
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