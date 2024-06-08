В Петербурге завершили расследование убийства Игоря Талькова

Петербургский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели музыканта Игоря Талькова, получившего смертельное ранение почти
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
По данным следствия, в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» у Шляфмана возник конфликт с Игорем Малаховым — представителем одного из артистов. Пытаясь застрелить его из револьвера, Шляфман попал в Талькова. Ранение было смертельным.
Валерий Шляфман уехал в Израиль. Изначально ему предъявили убийство по неосторожности и по этой статье заочно привлекли в качестве обвиняемого. В 2021 году расследование было возобновлено, и в действиях фигуранта увидели умысел.
Как отмечают в СК, в материалах дела есть допросы более
«Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в
По обвинению в убийстве Талькова и покушении на Малахова Шляфмана в январе
Бывший директор певицы Азизы Игорь Малахов был осужден по статье о незаконном хранении оружия, в