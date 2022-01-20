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Шляфман, обвиняемый в убийстве Талькова, арестован заочно. Смогут ли его «выцарапать» из Израиля — другой вопрос

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Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего менеджера Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Об этом 20 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шляфман обвиняется в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова. Обвинение фигуранту было предъявлено заочно, в октябре минувшего года.

Следствие полагает, что менеджер исполнителя вступил в конфликт с менеджером певицы Азизы 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт эстрадных звезд. Ссора началась из-за очередности номеров. Шляфман и телохранители якобы применили по отношению к Малахову физическую силу, повалили его на пол. Затем Шляфман выхватил у Малахова наган, пытался выстрелить в него, но попал в Талькова. От ранения в грудь тот скончался.

Фигурант находится в международном розыске, проживает в Израиле. На первоначальном этапе, по словам следователя, мешал следствию, склонял свидетелей к даче ложных показаний, а потом скрылся.

Адвокат возражала против меры и пояснила, что довод о невозможности найти человека в такой маленькой стране, как Израиль, сомнителен. Суд выбрал позицию следствия. Мера Шляфману в виде ареста избрана на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Малахов был осужден по статье о незаконном хранении оружия, скончался в 2016 году.

Пресс-служба судов отмечает, что выдача граждан другими государствами для уголовного преследования возможна и без договора о правовой помощи. Это зависит от конкретных обстоятельств и воли сторон. Согласно информации на сайте Посольства РФ в Израиле, между нашими государствами действует Меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Израиля. Потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи. Отмечается также, что с 1993 года Шляфман был заочно арестован, но на тот момент мера избиралась прокурором, а не судом.

Уголовное дело по факту гибели Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года, правда, петербургскому ГСУ СК так и не удалось экстрадировать Шляфмана. Вдова исполнителя надежды на торжество справедливости не теряет. В октябре 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Почти как в старом анекдоте, 'когда меня таки нет, то пусть меня хоть бьют'. Ну или арестовывают.
Что-то мне подсказывает, что давным-давно он гражданин Израиля, да и примеров выдачи даже и не граждан из Израиля много известно?
тов
Как бесов до сих пор крючит от одного имени Талькова.

Он какой то волшебный ключик нашел.
simak
Ой, не надо вот эту белиберду распространять. В 90-х было ещё в духе времени, сегодня уже рассказы про бедных белых держиморд не умиляют. 100% всех аранжировок Талькова - плагиат, все тексты - бред черносотенца (а эта организация, ЕМНИП запрещена в РФ). Ну а то что его собственный продюсер непреднамеренно замочил, ну так нечего было бежать показывать свою "крутость". Показал, все увидели.
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