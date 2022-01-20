Шляфман, обвиняемый в убийстве Талькова, арестован заочно. Смогут ли его «выцарапать» из Израиля — другой вопрос

Следствие полагает, что менеджер исполнителя вступил в конфликт с менеджером певицы Азизы 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт эстрадных звезд. Ссора началась из-за очередности номеров. Шляфман и телохранители якобы применили по отношению к Малахову физическую силу, повалили его на пол. Затем Шляфман выхватил у Малахова наган, пытался выстрелить в него, но попал в Талькова. От ранения в грудь тот скончался.

Шляфман обвиняется в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова. Обвинение фигуранту было предъявлено заочно, в октябре минувшего года.

Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего менеджера Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Об этом 20 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фигурант находится в международном розыске, проживает в Израиле. На первоначальном этапе, по словам следователя, мешал следствию, склонял свидетелей к даче ложных показаний, а потом скрылся.

Адвокат возражала против меры и пояснила, что довод о невозможности найти человека в такой маленькой стране, как Израиль, сомнителен. Суд выбрал позицию следствия. Мера Шляфману в виде ареста избрана на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России.

Малахов был осужден по статье о незаконном хранении оружия, скончался в 2016 году.

Пресс-служба судов отмечает, что выдача граждан другими государствами для уголовного преследования возможна и без договора о правовой помощи. Это зависит от конкретных обстоятельств и воли сторон. Согласно информации на сайте Посольства РФ в Израиле, между нашими государствами действует Меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Израиля. Потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

Следователь сообщил в суде, что им направлен запрос о правовой помощи. Отмечается также, что с 1993 года Шляфман был заочно арестован, но на тот момент мера избиралась прокурором, а не судом.