Пропавших в Свердловской области детей нашли живыми: их согревали щенки бигля. Что увидел волонтер

В Свердловской области 8 июня счастливо завершились поиски пропавших детей,
«Это не описать, я, наверное, так радовался только рождению своих троих детей», — поделился эмоциями с Е1 волонтер Игорь Греков, вместе со своими коллегами Вадимом Хасановым, Евгением Садритдиновым и Виктором Крыловым обнаруживший ребят.
«Нам обозначили квадрат, который надо проехать, — рассказал он. — На заданном квадрате через
Гриша и Вика были истощены, все в ссадинах и укусах насекомых, рассказали волонтерам, что пили воду из болот и ели найденные перепелиные яйца — сырыми, так как спички у них промокли. От волков и холода ребят спасали их собаки, согревая ночами своим теплом, — пятимесячные бигли по кличкам Рокки и Рыжий.
По словам координатора «ЛизаАлерт» Сергея Клецина, сложности поискам добавило упущенное время: с момента пропажи до поступления заявки прошло два дня, за это время дети могли уйти дальше. Кроме того, в районе много заброшенных, никуда не ведущих дорог, по которым легко ходить, но невозможно проехать.
Детей, приехавших из Тюмени и 4 июня отправившихся с дедом на рыбалку, но потерявшихся, искали недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района до 500 человек, в том числе полицейские и волонтеры.
По просьбе матери ребят в состоянии средней тяжести для комплексного обследования отправили в больницу. Собак временно приютили сотрудники полиции ОВД Байкалово.
ГУ МВД по Свердловской области
В свердловском главке добавили, что волонтеры, которые нашли пропавших детей, будут награждены.