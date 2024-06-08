Пропавших в Свердловской области детей нашли живыми: их согревали щенки бигля. Что увидел волонтер

В Свердловской области 8 июня счастливо завершились поиски пропавших детей, 10-летней Вики и 1 2-летнего Гриши.

«Это не описать, я, наверное, так радовался только рождению своих троих детей», — поделился эмоциями с Е1 волонтер Игорь Греков, вместе со своими коллегами Вадимом Хасановым, Евгением Садритдиновым и Виктором Крыловым обнаруживший ребят.

«Нам обозначили квадрат, который надо проехать, — рассказал он. — На заданном квадрате через 15 километров мы их обнаружили в лесу, на проселочной дороге. Мы ехали на двух квадроциклах вчетвером и их обнаружили. У них не было паники — я вообще удивился. Мы кричали каждые 200 метров и останавливались, кричали их и дальше ехали. Они услышали нас, но не могли кричать в ответ, так как у них уже голоса были надорваны».



Гриша и Вика были истощены, все в ссадинах и укусах насекомых, рассказали волонтерам, что пили воду из болот и ели найденные перепелиные яйца — сырыми, так как спички у них промокли. От волков и холода ребят спасали их собаки, согревая ночами своим теплом, — пятимесячные бигли по кличкам Рокки и Рыжий.

По словам координатора «ЛизаАлерт» Сергея Клецина, сложности поискам добавило упущенное время: с момента пропажи до поступления заявки прошло два дня, за это время дети могли уйти дальше. Кроме того, в районе много заброшенных, никуда не ведущих дорог, по которым легко ходить, но невозможно проехать.



Детей, приехавших из Тюмени и 4 июня отправившихся с дедом на рыбалку, но потерявшихся, искали недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района до 500 человек, в том числе полицейские и волонтеры.

По просьбе матери ребят в состоянии средней тяжести для комплексного обследования отправили в больницу. Собак временно приютили сотрудники полиции ОВД Байкалово.

ГУ МВД по Свердловской области